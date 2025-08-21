Topo

PF diz que Michelle resistiu à entrega do celular de Bolsonaro em operação

21/08/2025 17h27Atualizada em 21/08/2025 18h13

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) mostrou resistência durante a operação da Polícia Federal que determinou o uso de tornozeleira eletrônica ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo relatório da instituição.

O que aconteceu

A resistência de Michelle ocorreu por causa da apreensão do celular de Bolsonaro, segundo a PF. O aparelho do ex-presidente foi apreendido após o ministro do STF Alexandre de Moraes determinar medidas cautelares como a proibição do uso das redes sociais. A operação ocorreu em 18 de julho.

Segundo a PF, "após seguidas advertências", Michelle adotou "postura colaborativa". Os agentes também apreenderam cerca de US$ 14 mil e R$ 8 mil na casa de Bolsonaro —o escritório do PL em Brasília também foi alvo de busca e apreensão.

A partir da operação, Bolsonaro ficou proibido de se comunicar com o filho Eduardo. A PF investiga a suspeita de crimes de coação no curso do processo da trama golpista, obstrução à Justiça e ataque à soberania —ontem, Bolsonaro e o deputado federal foram indiciados.

Um outro relatório da Polícia Federal, divulgado ontem, revelou conversas de Bolsonaro com Eduardo e também com Silas Malafaia. Em uma das mensagens o deputado federal xingou seu pai após o ex-presidente dizer em uma entrevista que ele não é "tão maduro". "VTNC [vai tomar no c*]. SEU INGRATO DO CARALHO", enviou Eduardo.

A PF também apontou que Bolsonaro tinha um documento com pedido de asilo político na Argentina. O arquivo com as informações foi encontrado pelos agentes no celular do ex-presidente. Bolsonaro é aliado de Javier Milei, atual presidente argentino, e chegou a participar de sua posse em dezembro de 2023.

Moraes deu 48 horas para que a defesa do ex-presidente explique os pontos apresentados pela PF. Em nota à imprensa, os advogados de Bolsonaro disseram que "jamais houve o descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta". Celso Vilardi, Paulo Bueno e Daniel Tesser também disseram que vão cumprir o prazo imposto pelo STF para que o ex-presidente preste esclarecimentos.

