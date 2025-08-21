Bolsonaro encaminhou vídeos mais de 300 vezes para burlar Justiça, diz PF

O relatório da Polícia Federal que indiciou Jair (PL) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por tentativa de obstruir a investigação sobre a trama golpista mostra que o ex-presidente encaminhou centenas de vídeos e mensagens por WhatsApp, depois de ser impedido pelo STF de usar as redes sociais.

O que aconteceu

Para a PF, Bolsonaro tinha o objetivo de "burlar a ordem de proibição a retransmissão de conteúdos imposta pela justiça" de propósito. O documento apresentado ao STF na última sexta-feira (e que apenas ontem teve o sigilo quebrado) mostra que o ex-presidente compartilhou vídeos para mais de 300 destinatários várias vezes.

Modus operandi do ex-presidente é o mesmo das milícias digitais, escreveram os investigadores. "Difusão em alto volume, por multicanais, de forma rápida, contínua, utilizando pessoas com posição de autoridade perante o público-alvo, para dar uma falsa credibilidade às narrativas propagadas."

Desde 21 de julho, Bolsonaro está proibido pelo STF de usar as redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros. Em 4 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente por desrespeitar as restrições.

Para Moraes, há "clara afronta" de Bolsonaro nos encaminhamentos. "Durante a investigação, [...] a Polícia Federal verificou a intensa atividade de Jair Messias Bolsonaro na produção e propagação de mensagens destinadas às redes sociais, em clara afronta a medida cautelar anteriormente imposta", escreveu o ministro em despacho publicado ontem.

O UOL entrou em contato com a defesa do ex-presidente. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.

Relatório da Polícia Federal mostra que Jair Bolsonaro encaminhava vídeos e mensagens para centenas de pessoas, mesmo proibido pela Justiça de usar as redes sociais Imagem: Reprodução

Por vezes, Bolsonaro era orientado a fazer os encaminhamentos pelo pastor Silas Malafaia. "Atenção! Dispara esse vídeo às 12h", escreveu o pastor em uma mensagem. "Se possível, postar esse vídeo amanhã (segunda) às 9h, ou qualquer horário depois das 9h. Você é a voz", disse ele em outra ocasião.

Malafaia foi alvo da PF ontem. Para os investigadores, o religioso tem "papel de liderança nas ações planejadas pelo grupo investigado".

O pastor deve cumprir medidas cautelares. Malafaia está proibido de deixar o país, teve o passaporte apreendido e não pode se comunicar com outros investigados no inquérito que apura a tentativa de Jair (PL) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de interferirem no julgamento da trama golpista no STF.

Malafaia disse que a "PF vai ter que me prender para me calar". Ele foi alvo de busca e apreensão da PF ao desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio, e falou com a imprensa ainda no local. "Que país é esse que vaza conversa minhas particulares como se eu instruísse Eduardo. 'Olha, faz assim ou faz assado'. Quem instruiu, eu? A posição de Eduardo é dele", disse.

Relatório da PF mostra que Silas Malafaia orientava Jair Bolsonaro a compartilhar vídeos Imagem: Reprodução

Jair e Eduardo indiciados

O relatório final da investigação foi encaminhado ao STF na sexta-feira (15). Bolsonaro e o filho foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Eduardo está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro e atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais. O objetivo seria beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado, dentre outros crimes.

O STF começa a julgar Bolsonaro e os outros sete réus do chamado núcleo crucial da trama golpista em menos de duas semanas. A primeira sessão está agendada para o dia 2 de setembro, às 9h.