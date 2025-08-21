PF aponta estratégia de ataque ao STF em diálogos entre Eduardo e Bolsonaro

Conversas apagadas e recuperadas pela PF (Polícia Federal) do celular do ex-presidente Jair Bolsonaro com o filho Eduardo, deputado que tem atuado nos EUA, mostram a articulação para usar as sanções de Donald Trump como pressão ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra o julgamento por tentativa de golpe.

O que aconteceu

A PF aponta estratégia de pressão a ministros do Supremo. Foram recuperados diálogos de WhatsApp entre 13 de junho e 17 de julho deste ano, período entre a véspera e poucos dias após o anúncio de tarifaço de 50% aos produtos brasileiros feito por Trump. Para a PF, o ex-presidente e seu filho atuaram para obter sanções dos EUA para pressionar ministros do Supremo.

Para a PF, dupla reverberou campanhas de ataques ao STF. Segundo o inquérito, postagens nas redes sociais e discursos foram, em muitos casos, combinados entre os dois levando em conta as articulações de Eduardo nos EUA, mostrando que pai e filho alinhavam discursos e estratégias, no Brasil e no exterior.

Mensagens constam de inquérito final da PF, encaminhado para o STF na sexta. Ele pede indiciamento de Eduardo e Jair Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eduardo falou que os diálogos são "normais" e voltou a criticar o STF.

PGR decide se vai denunciar Bolsonaro e Eduardo. O relatório da Polícia Federal foi enviado à PGR (Procuradoria-Geral da República), comandada por Paulo Gonet, que vai decidir, nas próximas semanas, se denuncia o ex-presidente e seu filho ou arquiva o processo.

Alinhamento e divisão de tarefas entre bolsonaristas. As conversas expõem de forma inédita como Bolsonaro atuava com o filho e aliados como o pastor Silas Malafaia e o empresário Paulo Figueiredo no planejamento de postagens. O ex-presidente ainda trata sobre alinhamento de discursos e estratégias com políticos e aliados envolvidos diretamente nos ataques ao STF.

A PF aponta o uso de uma estratégia de "milícias digitais". A corporação cita o compartilhamento de vídeos mais de 300 vezes, mesmo com Bolsonaro proibido pelo STF de usar as redes sociais.

Bolsonaro era conciso na maioria das mensagens e pedia para telefonarem a ele. Ele evitava escrever mensagens longas e preferia conversar por chamadas de WhatsApp, que são mais difíceis de serem grampeadas. Nem a PF conseguiu recuperar vários áudios após a apreensão do celular de Bolsonaro, no dia 4 de agosto. A dificuldade também é detalhada no relatório.

A análise dos novos dados identificados no aparelho se somou ao elementos probatórios da primeira medida judicial de 18.07.205 e corroboram a hipótese criminal de um conjunto orquestrado de ações praticadas pelo grupo investigado, voltadas a coagir membros do Poder Judiciário e, mais recentemente, do Poder Legislativo (Câmara e Senado), de modo a tentar subjugar os respectivos Chefes de Poderes aos anseios do grupo criminoso.

Trecho do relatório final da PF que indiciou Jair e Eduardo Bolsonaro

Trechos de mensagens entre Bolsonaro e Eduardo sobre o STF Imagem: Reprodução/Relatório final da PF

"De olho nas redes do Trump", diz mensagem de Eduardo. Em um dos diálogos, um dia antes do anúncio do tarifaço, Eduardo Bolsonaro fala para o pai "acordar de olho nas redes do Trump". No dia seguinte, o presidente americano anunciou em suas redes o tarifaço de 50% para produtos brasileiros.

Eduardo insiste para o pai sinalizar agradecimento a Trump. Essa seria uma forma de manter o apoio americano. Eles falam sobre isso por chamadas de vídeo, que a PF não conseguiu recuperar, e Bolsonaro autoriza o filho a divulgar uma nota em nome dele.

Deputado também comenta estratégia jurídica de outro réu da trama golpista. Ele fica na expectativa de que o ministro André Mendonça, do STF, atenda a um recurso movido pela defesa de Filipe Martins, ex-assessor internacional de Bolsonaro. Em resposta, o ex-presidente pede que filho ligue pra ele e não deixa claro o que pensa disso.

Bolsonaro diz que conversa com "alguns do STF". No dia 27 de junho, Eduardo enviou três arquivos a Bolsonaro, cujo conteúdo não pode ser recuperado, e perguntou se poderia compartilhar. Bolsonaro respondeu: "Não. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar", se referindo ao decano Gilmar Mendes. Sem citar nomes, afirmou que "tem conversado com alguns" do STF. "Todos ou quase todos demonstram preocupação com as sanções", disse Bolsonaro.

Eduardo também agiu para prejudicar Tarcísio de Freitas como presidenciável. Em 11 de julho, ele envia uma mensagem extensa ao pais afirmando que "Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF" e que o deputado estaria trabalhando para derrubar a suposta ideia nos Estados Unidos de que a eventual ida do governador de São Paulo para a Presidência seria o equivalente à vitória de Bolsonaro.

Neste cenário, o investigado Eduardo Bolsonaro vem atuando no exterior com nítido propósito de inviabilizar, perante interlocutores estrangeiros, possíveis pré- candidatos à Presidência da República vinculados ao espectro político mais à direita do cenário nacional, de modo a induzir em erro autoridades governamentais, visando refutar a mensagem 'de que os EUA não precisariam entrar nesta briga, pois com TF (leia-se Tarcísio de Freitas) ou vc (leia-se Jair Bolsonaro) Trump teria um alido (sic) na presidência do Brasil em 2027'.

Trecho do relatório final da PF que indiciou Eduardo e Jair Bolsonaro

Eduardo xingou o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em mensagens no WhatsApp Imagem: Reprodução

Enciumado, Eduardo Bolsonaro xinga o pai após uma entrevista. O ex-presidente afirmou ao Poder360 que filho seria "imaturo", aos 40 anos. Na sequência, Eduardo envia ao pai "VTNC SEU INGRATO DO CARALHO", assim, com letras maiúsculas. Nos dias seguintes, o ex-presidente falou com a imprensa sinalizando apoio à atuação do filho no exterior.

Nesse contexto, restou evidenciado que Eduardo Bolsonaro atuou de forma a dirigir, bem como direcionar as narrativas de interesse aos investigados, determinando o conteúdo, a forma e o tom das postagens a serem realizadas por Jair Bolsonaro, inclusive com a inclusão de legendas em inglês para disseminação no exterior.

Constata-se portanto, que os investigados atuaram com consciência e vontade no intuito de convencer autoridades governamentais estrangeiras, induzindo-as em erro, para aplicar sanções contra o Estado Brasileiro e autoridades nacionais constituídas, de forma a satisfazer interesses pessoais ilícitos, qual seja, garantir a impunidade decorrente de uma eventual condenação criminal dos acusados de constituir e integrar uma organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Trechos do relatório final da PF que indiciou Eduardo e Jair Bolsonaro

Carta em Bolsonaro pede asilo e abraço em Milei no dia da posse do argentino Imagem: Reprodução; Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images

Asilo motiva Moraes a pedir resposta

Investigadores acham documento em que Bolsonaro pediria asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. O arquivo, encontrado no celular do ex-presidente, dizia que ele é "perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos" no Brasil. O material teria sido salvo pela última vez em 10 de fevereiro de 2024, dois dias após uma operação que apreendeu o passaporte de Bolsonaro.

Moraes pede explicação à defesa de Bolsonaro. Ontem à noite, o ministro deu 48 horas para Bolsonaro explicar "os reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas, a reiteração das condutas ilícitas e a existência de comprovado risco de fuga".

PF também afirma que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares. Ele ativou um novo celular e enviou vídeos no WhatsApp para listas de transmissão com deputados, senadores e aliados, mesmo proibido de usar redes sociais. As provas coletadas pela PF ainda incluem mensagens em que Bolsonaro orienta terceiros a publicarem vídeos e mensagens.

O general Braga Netto descumpriu uma medida cautelar. Ele mandou mensagem para Bolsonaro em fevereiro de 2024, mesmo com proibição de contato entre investigados. Disse que estava com um número de celular para "qualquer emergência", segundo mensagens divulgadas pela Polícia Federal. "Estou com este numero pré pago para qualquer emergência. Não tem zap. Somente face time. Abs [Abraço] Braga Netto", disse ele, em 9 de fevereiro de 2024.

No dia anterior, o STF havia determinado a proibição de Bolsonaro e Braga Netto terem contato. "Como se vê, os elementos probatórios arrecadados nesta investigação demonstram, inequivocamente, que Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Netto, ainda na fase pré-processual, descumpriram a medida cautelar de proibição de manter contato", disse a PF.

Jair Bolsonaro e Silas Malafaia, em manifestação na Paulista Imagem: Pedro Kirilos - 6.abr.25/Estadão Conteúdo

Malafaia em investigação

O pastor Silas Malafaia também é investigado. Ele foi alvo de uma operação da PF e teve o celular apreendido no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, após desembarcar de Lisboa, em Portugal. Ele está proibido de deixar o país e não pode se comunicar com outros investigados.

Para Moraes, o pastor "exerce papel de liderança nas ações planejadas pelo grupo investigado". Ele também teria sido um incentivador para Bolsonaro descumprir as medidas cautelares impostas a ele pela Justiça, orientando a publicar mensagens e distribuir conteúdo pelas redes sociais. Ele ainda xingou Eduardo e comemorou com Bolsonaro o tarifaço.

Ainda no aeroporto, Malafaia disse que "vai ter que me prender para me calar". O pastor desembarcou no local ao voltar de Lisboa, em Portugal. Ele chamou de "vergonha o que estamos assistindo no Brasil" e disse ser um líder religioso, "não bandido nem moleque".