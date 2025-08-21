Topo

Notícias

Petróleo fecha em alta apoiado por demanda firme e à espera de desdobramentos Rússia-Ucrânia

São Paulo

21/08/2025 16h09

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira, 21, apoiados pela forte queda nos estoques da commodity nos EUA na semana passada, divulgada na quarta-feira pelo Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês), que indicam demanda firme pelo óleo. No entanto, investidores seguem atentos aos desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 1,29% (US$ 0,81), a US$ 63,52 o barril. Já o Brent para mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 1,24% (US$ 0,83), a US$ 67,67 o barril. Durante o pregão, o Brent negociado para novembro, que chegou a ter mais liquidez no dia, fechou em alta de 1,22% (US$ 0,81), a US$ 67,12 o barril.

Os dados de estoques nos EUA indicam que a demanda por petróleo segue relativamente firme, mas questões geopolíticas e comerciais ainda mantêm os investidores cautelosos, avalia Rania Gule, da XS.com. "Qualquer alta de preços tende a ser limitada e temporária, já que o mercado enfrenta um risco de médio prazo de excesso de oferta, tornando qualquer sustentação de preços no longo prazo dependente de maior demanda global ou de menor produção", acrescenta.

Apesar de a redução dos estoques ter melhorado as perspectivas de curto prazo para a commodity, o humor mais amplo do mercado permanece negativo, segundo o ANZ Research. Investidores acompanham de perto as negociações para encerrar a invasão russa da Ucrânia, com a possibilidade de que um acordo de paz alivie restrições ao petróleo russo, observa o banco.

O sentimento de baixa também é reforçado pelo desmonte acelerado dos cortes voluntários de produção da Opep+, de 2,2 milhões de barris por dia, apontam analistas.

Na semana passada, os estoques de petróleo bruto dos EUA recuaram 6,014 milhões de barris, bem acima da queda projetada de 1,5 milhão. O movimento refletiu a queda das importações e o avanço das exportações, conforme dados divulgados na quarta pelo Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês).

*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Janja critica Michelle Bolsonaro com indireta: 'Não xingo marido de ninguém'

Governo Trump corta subsídio da Califórnia por "ideologia de gênero radical"

Adidas pede desculpas publicamente a artesãos mexicanos por apropriação

Qual é a igreja de Silas Malafaia? Conheça a denominação do pastor

Cavalo sofreu maus-tratos antes mesmo da mutilação, diz entidade: 'Perigoso'

Vídeo mostra Gato Preto subindo em Porsche destruído e ameaçando vítima

Seis policiais mortos em conflitos e ataque com drone do maior cartel da Colômbia

Jamil: Troca de mensagens de Bolsonaro expõe prioridade do grupo: se salvar

Trump diz que irá em patrulha em Washington com policiais e militares

Trump se livra de multa de quase R$ 3 bilhões por fraude empresarial

Justiça de Nova York anula multa de cerca de meio bilhão de dólares contra Trump por fraude financeira