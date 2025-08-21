Topo

Petrobras anuncia Bruno Moretti como novo presidente do conselho

21/08/2025 20h32

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou na noite desta quinta-feira que seu conselho de administração aprovou a nomeação do conselheiro Bruno Moretti para a presidência do colegiado, com mandato até a próxima assembleia geral, conforme fato relevante.

O executivo irá substituir Pietro Mendes, que renunciou ao cargo na véspera para assumir a posição de diretor na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Além de membro do conselho e do comitê de investimentos da estatal, Moretti também é atualmente secretário especial de análise governamental da Presidência da República.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

