Pedidos de asilo no Reino Unido atingiram recorde no último ano

21/08/2025 08h51

Mais de 111.000 pessoas solicitaram asilo no Reino Unido nos últimos 12 meses, um recorde, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (21) pelo Ministério do Interior britânico. 

Esses números surgem em um momento em que o governo trabalhista de Keir Starmer está sob pressão devido ao alojamento dessas pessoas em hotéis. 

Um total de 111.084 pessoas solicitaram asilo entre junho de 2024 e junho de 2025, o maior número registrado em um período de 12 meses desde o início dos registros em 2001. 

Destas, 32.059 estavam alojadas em hotéis no final de junho, um aumento de 8% em um ano.

No entanto, esse número ainda é inferior ao recorde registrado em setembro de 2023, quando mais de 56.000 pessoas estavam alojadas nessas instalações. 

Os dados surgem em um momento em que o governo de Keir Starmer, no poder desde julho de 2024, enfrenta reações negativas das autoridades locais sobre o uso de hotéis como albergues.

Na terça-feira, um tribunal ordenou que um hotel em Epping, ao norte de Londres, deixasse de receber solicitantes de asilo, após vários protestos anti-imigração desde julho. 

Na quinta-feira, a líder da oposição conservadora, Kemi Badenoch, indicou que seu partido apoiaria os municípios que buscam o fechamento de um hotel por meio da justiça. 

O primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, prometeu combater a imigração irregular e acabar com o uso de alojamentos caros até 2029. 

Mas, desde que assumiu o poder, mais de 50.000 imigrantes chegaram à costa inglesa em pequenas embarcações, e o descontentamento cresce entre uma parcela da população. 

Os imigrantes que chegaram ao Reino Unido após cruzar o Canal da Mancha em pequenas embarcações representaram 39% do total de solicitantes de asilo nos últimos doze meses. 

Os paquistaneses foram os mais numerosos no total de pedidos de asilo durante esses doze meses, com 11.234 pessoas (10,1% do total). 

Os afegãos ficaram em segundo lugar, com 8.281 (7,5%), seguidos pelos iranianos, com 7.746 (7,0%), e pelos eritreus, com 7.433 (6,7%).

