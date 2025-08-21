Pastor autor de 'Café com Deus Pai' enviará 20 mil livros a policiais de SC

O pastor Junior Rostirola, autor do best-seller "Café com Deus Pai", vai distribuir cerca de 20 mil exemplares de seu livro para policiais de Santa Catarina.

O que aconteceu

O livro será entregue a policiais militares e civis, além de bombeiros do estado. Os custos com os exemplares sairão "do bolso" do pastor, segundo o vereador Anderson Santos (PL), de Balneário Camboriú. Ao UOL, ele afirmou que ajudou Rostirola apenas na interlocução com os chefes das forças de segurança.

Para o vereador, a distribuição é uma forma de "gratidão" pelo trabalho desenvolvido pelos agentes catarinenses. Santos diz ignorar as possíveis críticas à ação. "Quem não quiser aceitar [o livro], terá liberdade para recusar, claro", afirmou.

Procurado, o governo de Santa Catarina elogiou o projeto de Rostirola. "O governo não vê restrições em gestos que valorizem e reconheçam o importante trabalho das forças de Segurança Pública", afirmou a gestão de Jorginho Mello (PL). O livro é encontrado na internet por cerca de R$ 50.

O livro é dividido em 365 trechos, um para cada dia do ano, e funciona como um devocional religioso. As páginas sempre têm uma passagem bíblica a ser lida, um texto escrito pelo líder evangélico e um espaço para anotações. Em entrevista ao TAB em 2023, o pastor afirmou que a proposta da obra é entregar "porções diárias de renovação".

A ação do pastor foi exaltada também pelo delegado-geral da Polícia Civil do estado. Nas redes sociais, Ulisses Gabriel afirmou que o livro "vai engrandecer e motivar cada policial na luta diária". O delegado-geral pediu ainda para que os agentes "impactados" pelas páginas escritas pelo pastor enviem um "testemunho para a Gerência Saúde, Valorização e Benefícios do Servidor".

A distribuição gratuita do livro não é novidade na carreira do escritor, segundo o vereador. Rostirola já entregou exemplares de "Café com Deus Pai" em hospitais de Santa Catarina a profissionais da saúde e pacientes. "Sei que ele tem a intenção de ampliar essa ação para outros estados", disse Anderson. O pontapé ocorreu no estado catarinense pelo vínculo dele com a região —ele é pastor e fundador da Igreja Reviver de Itajaí (SC).

Top nas paradas

A expectativa é que haja pouca recusa por parte dos agentes, já que o livro foi o mais vendido do Brasil em 2023 e 2024. Os dados são do ranking da Publishnews. Em 2025, entretanto, a obra deve perder a liderança para os livros de colorir "Bobbie Goods", da editora HarperCollins Brasil.

Até o momento, "Café com Deus Pai" figura na 3ª posição, com 140,1 mil exemplares vendidos. O livro de colorir Bobbie Goods "Do dia para a noite", que lidera o ranking, vendeu quase o dobro de exemplares, 265,6 mil, segundo dados da Publishnews referentes ao início do ano até este mês.

O pastor também não sai da lista dos podcasts mais ouvidos. No Spotify, atualmente, o programa homônimo do líder evangélico está em 2º lugar do ranking de podcasts mais ouvidos da plataforma.

O UOL pediu uma entrevista a Rostirola para falar sobre a distribuição de livros. A assessoria de imprensa do pastor informou que sua agenda está "apertada" nas próximas semanas devido aos trabalhos para o lançamento da edição "Café com Deus Pai" edição 2026.