Parte da asa de avião quebra em pleno voo nos EUA; assista

Passageiros de um voo da Delta Airlines, nos Estados Unidos, testemunharam o momento que uma parte da asa da aeronave quebra, em pleno ar, durante forte turbulência. O momento foi gravado, postado, e viralizou nas redes sociais.

O que aconteceu

O Boeing 737 decolou de Orlando, nesta terça-feira (19), e teve o Aeroporto Internacional de Austin, no estado americano do Texas, como destino final. Apesar da asa quebrada, a aeronave, que transportava 68 pessoas, pousou sem maiores problemas.

Um vídeo, gravado pela passageira Shanila Arif, mostra o flap da asa se soltando. O dispositivo é fundamental para a sustentação do avião, principalmente em pousos e decolagens.

On August 19, 2025, #Delta flight #DL1893 from #Orlando (MCO), a Boeing 737-800 (N3740C), experienced an issue with a left wing flap during its descent into #Austin (AUS). One passenger, Shanila Arif, captured video of the dangling flap at around 12,000 feet.



©?Shanila Arif

"Sentimos uma forte turbulência. O avião estava tremendo. A senhora à nossa frente abriu a janela e nos disse que algo estava quebrado. Eu abri a janela e fiquei aterrorizada", disse Shanila Arif em entrevista para a CNN norte-americana.

Em nota, a Delta afirmou que o avião foi retirado de serviço para manutenção. A companhia aérea completou dizendo que "nada é mais importante do que a segurança de nossos funcionários e clientes".