Parintins arrecada mais de 10 mil assinaturas em defesa da Amazônia

O Plip é uma forma de participação cidadã no processo legislativo previsto na Constituição Federal e regulamentado pela Lei de Soberania Popular.

Após a apresentação da proposta na Câmara dos Deputados e a confirmação das assinaturas, o projeto tramita pelas mesmas regras de uma proposta de lei ordinária.

População amazônica

De acordo com Kaianaku, o resultado do Desafio dos Bumbás é um exemplo de como a população amazônica é parte da floresta e, portanto, a vê como sua identidade e história e não apenas como um recurso.

"É um recado claro para a sociedade e para o governo. A defesa da floresta e a destinação correta das florestas públicas precisam ser feitas urgentemente, e a voz da Amazônia precisa ser ouvida e respeitada", diz.

Segundo Ericky Nakanome, a população amazônica permanece mobilizada para garantir que as terras públicas não destinadas da Amazônia Legal sejam protegidas por quem está preparado para fazer usufruto delas.

"Os bumbás não são feitos apenas por arte ou material, são feitos de pessoas que vivem nesse ambiente e cantam, declamam, e acima de tudo, em todos os dias do ano, sofrem as consequências de uma crise climática e da falta de políticas públicas.", conclui Nakanome.