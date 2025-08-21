Topo

Notícias

Parintins arrecada mais de 10 mil assinaturas em defesa da Amazônia

21/08/2025 15h43

O Plip é uma forma de participação cidadã no processo legislativo previsto na Constituição Federal e regulamentado pela Lei de Soberania Popular. 

Após a apresentação da proposta na Câmara dos Deputados e a confirmação das assinaturas, o projeto tramita pelas mesmas regras de uma proposta de lei ordinária.

População amazônica

De acordo com Kaianaku, o resultado do Desafio dos Bumbás é um exemplo de como a população amazônica é parte da floresta e, portanto, a vê como sua identidade e história e não apenas como um recurso. 

"É um recado claro para a sociedade e para o governo. A defesa da floresta e a destinação correta das florestas públicas precisam ser feitas urgentemente, e a voz da Amazônia precisa ser ouvida e respeitada", diz.

Segundo Ericky Nakanome, a população amazônica permanece mobilizada para garantir que as terras públicas não destinadas da Amazônia Legal sejam protegidas por quem está preparado para fazer usufruto delas. 

"Os bumbás não são feitos apenas por arte ou material, são feitos de pessoas que vivem nesse ambiente e cantam, declamam, e acima de tudo, em todos os dias do ano, sofrem as consequências de uma crise climática e da falta de políticas públicas.", conclui Nakanome.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Mulher é atingida por 13 tiros à queima-roupa dentro de carro no Rio; veja

Parte da asa de avião quebra em pleno voo nos EUA; assista

Petróleo sobe em meio à queda de reservas nos EUA e incerteza geopolítica

PF cita resistência de Michelle em ação que apreendeu celular de Bolsonaro

Safra de trigo no RS é beneficiada por clima, diz Emater; plantio de milho começa

Bolsonaro recebeu mais de R$ 30 milhões em contas em 1 ano, diz PF

Homem é preso após abandonar cão no aeroporto de Florianópolis; vídeo

Bolsonaro escreveu o nome de Milei errado em pedido de asilo político: 'Miliei'

Movimento pede que reeleição indefinida em El Salvador seja declarada inconstitucional

Organizações judaicas na França pedem cancelamento de show do Kneecap, acusado de apoiar Hezbollah

Quem é o advogado do Rumble que conversou com Bolsonaro sobre ações contra Moraes