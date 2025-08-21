Topo

Palmeiras empata sem gols com Universitario e avança às quartas da Libertadores

21/08/2025 23h21

Depois de vencer o jogo de ida por 4 a 0 na semana passada, em Lima, o Palmeiras empatou sem gols com o Universitário nesta quinta-feira (21), em São Paulo, e confirmou sua classificação para as quartas de final da Copa Libertadores.

O goleiro Weverton, eleito o melhor jogador da partida, teve mais trabalho do que o esperado no Allianz Parque, mas ao mesmo tempo contou com a tranquilidade da grande vantagem que time paulista já tinha construída.

Logo no início, os peruanos marcaram com um chute de fora da área de Jairo Concha (8'), mas o gol foi anulado por impedimento de Diego Churin, que estava em posição irregular na trajetória da bola e atrapalhou o goleiro do Verdão.

O adversário do Palmeiras nas quartas da Libertadores será o River Plate, que conseguiu a vaga depois de eliminar o Libertad nos pênaltis por 3-1, após empate em 1 a 1 no tempo normal.

Jogando em Buenos Aires, o time argentino abriu o placar no primeiro tempo com o atacante Sebastián Driussi (29'), mas cedeu o empate pouco antes do intervalo, quando os paraguaios marcaram com Robert Rojas (43').

Como o jogo de ida, no Paraguai, terminou em 0 a 0, a classificação para as quartas foi decidida nos pênaltis, e o River levou a melhor ao converter três de quatro cobranças, enquanto o Libertad errou três.

-- Ficha técnica:

Copa Libertadores 2025 - Oitavas de final - Jogo de volta

Palmeiras - Universitario 0 - 0

Estádio: Allianz Parque (São Paulo)

Árbitro: Maza Piero (CHI)

  

Cartões amerelos:

Palmeiras: Allan (25')

Universitario: José Carabali (65')

  

Escalações:

Palmeiras: Weverton - Murilo, Gustavo Gómez (cap), Micael - Agustín Giay (Khellven 73'), Emiliano Martínez (Aníbal Moreno 73'), Allan (Lucas Evangelista 46'), Felipe Anderson (Piquerez 73') - Mauricio, Vitor Roque (Facundo Torres 81'), Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Universitario: Sebastián Britos - Anderson Santamaria - Matias Di Benedetto, Andy Polo Andrade (cap), César Inga, Jairo Concha (Horacio Calcaterra 66'), Jesús Abdallah Castillo Molina, Martín Pérez Guedes (Jorge Murrugarra 74'), Jose Carabali - Diego Churín (Alex Valera 67'), Jairo Velez Cedeno (José Rivera 74'). Técnico: Jorge Fossati.

