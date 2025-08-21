Topo

Pai entra em escorregador de escola, fica preso e é resgatado por bombeiros

Bombeiros foram acionados para resgatar homem que ficou preso em escorregador, nos EUA - Reprodução/Facebook
Bombeiros foram acionados para resgatar homem que ficou preso em escorregador, nos EUA Imagem: Reprodução/Facebook
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/08/2025 13h24

Um resgate inusitado movimentou a cidade de Rutland, em Vermont (EUA), no último sábado (16). Um homem de 40 anos ficou preso dentro de um escorregador tubular em um parquinho de escola e precisou ser retirado pelos bombeiros.

O que aconteceu

No local com os filhos, o homem ficou entalado. De acordo com o Departamento de Bombeiros de Vernon, o homem desceu pelo brinquedo e acabou ficando preso na parte central, de cabeça e pés para baixo.

As primeiras equipes que chegaram perceberam que seria necessário reforço. Outras unidades foram chamadas com ferramentas especiais e uma autoescada, usada para estabilizar a estrutura.

Durante a operação, os bombeiros forneceram oxigênio ao homem, que enfrentava calor intenso e desconforto dentro do tubo. Também foi instalado um sistema de ventilação para resfriar o espaço.

Imagens divulgadas pelo departamento mostram bombeiros trabalhando em diferentes pontos do escorregador. Enquanto alguns tentavam acessá-lo pela entrada, outros desmontavam parte da estrutura no meio.

Após cerca de 30 minutos, o homem foi retirado sem ferimentos aparentes. Ele foi avaliado no local por equipes médicas, mas recusou atendimento hospitalar.

Caso chamou a atenção nas redes sociais. Uma internauta comentou na página do Corpo de Bombeiros de Vernon, no Facebook: "Esse era um medo que eu tinha quando estava grávida, muitos e muitos anos atrás. Meu filho mais velho não queria sair do brinquedo e achava engraçado: 'você não consegue me pegar, mamãe'. Meu Deus. Cheguei a entrar um pouco e pensei: 'Nem pensar! Se eu ficar presa tentando te pegar, você vai ficar de castigo para o resto da vida!' (risos)".

