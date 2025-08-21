Topo

Economia

Pagamentos do Auxílio Gás de agosto já começaram; veja datas de depósito

Auxílio Gás de agosto - Getty Images/iStockphoto
Auxílio Gás de agosto Imagem: Getty Images/iStockphoto
do UOL

Colaboração para o UOL

21/08/2025 06h30

O Auxílio Gás voltou a ser liberado pelo governo federal neste mês de agosto. O benefício é pago a cada dois meses, sempre em meses pares. Nesta nova etapa, os depósitos começaram na segunda-feira, 18 de agosto, e se estendem até 29 de agosto.

Calendário do Auxílio Gás - agosto de 2025

  • Final do NIS 1 - 18/08
  • Final do NIS 2 - 19/08
  • Final do NIS 3 - 20/08
  • Final do NIS 4 - 21/08
  • Final do NIS 5 - 22/08
  • Final do NIS 6 - 25/08
  • Final do NIS 7 - 26/08
  • Final do NIS 8 - 27/08
  • Final do NIS 9 - 28/08
  • Final do NIS 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é um programa voltado para aproximadamente 5,4 milhões de famílias cadastradas no Cadastro Único de programas sociais do governo. O objetivo é diminuir os custos com o gás de cozinha em residências de baixa renda.

O valor do benefício corresponde a 100% do preço médio de um botijão de 13 kg, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Por exemplo, em abril, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito ao auxílio, a renda mensal por pessoa da família deve ser igual ou inferior a meio salário mínimo. Famílias que recebem o Bolsa Família ou participam de outros programas sociais também estão entre os elegíveis.

Os recursos são depositados em contas bancárias comuns ou digitais. Caso o beneficiário não possua uma conta ativa, a Caixa Econômica Federal cria automaticamente uma poupança digital. O valor pode ser retirado em até 120 dias após a liberação.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Economia

Pagamentos do Auxílio Gás de agosto já começaram; veja datas de depósito

Restituição do Imposto de Renda 2025: veja quando o 4º lote será pago

Saque-aniversário do FGTS 2025: consulte aqui o calendário

Salário mínimo 2025 teve reajuste de 7,5%; veja valor atualizado

INSS de agosto começa a ser pago na próxima semana; confira as datas

Bolsa Família de setembro: confira calendário completo de pagamentos

Alckmin chama sanções de 'injustas': 'Brasil não é problema para os EUA'

Senado aprova ex-lobista da Vale para agência que julga processo da empresa

1 em 4 executivos acredita que a IA ameaça seus empregos, diz estudo

Consulta ao 4º lote de restituição do IR 2025: veja quando será liberada

Ambev abre 200 vagas de estágio e trainee com salários de até R$ 9.000