Topo

Notícias

Ouro fecha em queda à espera de discurso de Powell, do Fed, em Jackson Hole

São Paulo

21/08/2025 14h34

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda nesta quinta-feira, 21, à espera do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, marcado para sexta-feira, 22, no Simpósio de Jackson Hole. O metal dourado foi enfraquecido pela força do dólar e dos juros dos Treasuries, diante falas com abordagem hawkish de presidentes de distritais do BC americano.

O ouro com vencimento em dezembro encerrou em queda de 0,20%, a US$ 3.381,60 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex).

De acordo com a Trade Nation, o metal precioso deve se manter perto da estabilidade até o discurso-chave de Powell, que será cuidadosamente analisado em busca de pistas sobre o caminho do Fed "rumo à flexibilização da política monetária". Caso o chefe do BC dos EUA sinalize amanhã a possibilidade de corte nos juros, o ouro pode ser beneficiado, enquanto uma abordagem mais cautelosa pode pressionar os ganhos do metal.

Nesta quinta, o anfitrião de Jackson Hole, o presidente o Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, que vota nas decisões do BC, disse não ter pressa para cortar as taxas de juros e ressaltou que muitos dados econômicos ainda serão divulgados até setembro. O presidente da distrital de Atlanta, Raphael Bostic, defendeu que a política monetária está apenas "marginalmente restritiva", enquanto a chefe do Fed de Cleveland, Beth Hammack, afirmou que optaria por manter a taxa de juros nos níveis atuais na reunião de setembro.

Os comentários fizeram com que o mercado reduzisse as apostas em um corte nos juros pelo Fed no próximo mês, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group, o que cooperou para a queda do ouro.

Na avaliação do RBC Capital Markets, as expectativas de inflação e as taxas de juros estão desempenhando um papel importante na definição do preço do ouro. "O melhor motivo para os investidores comprarem ouro é para fins de proteção e gestão de risco", acrescenta.

*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Justiça da Califórnia analisa pedido de liberdade condicional dos irmãos Menéndez, que viraram série na Netflix

Violência na Argentina assola novamente o futebol na América do Sul

EXCLUSIVO-Exigência de Putin para Ucrânia: desistir de Donbas, sem Otan e sem tropas ocidentais, dizem fontes

Reale Jr.: Há justificativa para prisão preventiva de Jair Bolsonaro

Mensagens de Bolsonaro indicam mudança de plano para 2026, diz historiador

Netanyahu diz que Israel iniciará negociações de cessar-fogo em Gaza para acabar com guerra e libertar reféns

Por que algumas carnes processadas não devem ser grelhadas

Trump diz que patrulhará a capital dos EUA com tropas nesta quinta-feira

ONU diz que 'retaliações' dos EUA contra instituições internacionais devem cessar

Câmara aprova urgência para projeto que isenta IR para quem ganha até R$5 mil

Ministério da Saúde de Gaza rejeita pedido de Israel para evacuar hospitais para o sul do território