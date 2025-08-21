Donos da Camisaria Colombo são alvos de prisão em SP por suspeita de fraude

Os donos da Camisaria Colombo são alvos de mandado de prisão em uma operação da Polícia Civil de São Paulo na manhã de hoje.

O que aconteceu

Paulo Jabur Maluf e Alvaro Jabur Maluf Júnior, que são irmãos, são suspeitos de cometer uma fraude milionária. Álvaro foi preso na manhã de hoje e o mandado de prisão contra Paulo ainda não tinha sido cumprido às 7h30, segundo a TV Globo. Apesar do sobrenome, os irmãos não têm ligação com o ex-governador Paulo Salim Maluf.

Além deles, um representante legal e um funcionário de uma empresa de gestão de ativos também são alvos de mandados. Eles foram identificados como Mauricio Miwa e Bruno de Souza, da BS Capital.

Até as 8h, dois dos mandados de prisão tinham sido cumpridos pela Polícia Civil. O órgão não divulgou quem foi o segundo preso. Além dos mandados de prisão, outros 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Pedidos de prisão temporária são cumpridos em São Paulo, Birigui, Avaré e Brasília, segundo a polícia. Os alvos são investigados por furto mediante fraude e fraude contra credores.

Grupo criminoso é suspeito de transferir cerca de R$ 21 milhões e de ocultar patrimônio aproveitando-se de uma vulnerabilidade em sistema bancário. As investigações sobre o caso começaram no ano passado.

Eles criavam créditos inexistentes e movimentavam os valores em contas diversas, com a maioria dos valores dadas a uma única empresa. O esquema foi descoberto após uma denúncia de uma instituição financeira, informou a polícia.

O UOL entrou em contato com a Camisaria Colombo, com a BS Capital e com advogados que já representaram os irmãos Jabur em processos anteriores, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto para manifestação sobre o assunto.

Camisaria Colombo foi fundada em 1917 e tem sede em São Paulo. Ela opera vendendo peças de vestuário masculinas.