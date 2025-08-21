Topo

Donos da Camisaria Colombo são alvos de prisão em SP por suspeita de fraude

Deic SP cumpre mandados Imagem: Reprodução / SSP
Do UOL, em São Paulo

21/08/2025 07h49

Os donos da Camisaria Colombo são alvos de mandado de prisão em uma operação da Polícia Civil de São Paulo na manhã de hoje.

O que aconteceu

Paulo Jabur Maluf e Alvaro Jabur Maluf Júnior, que são irmãos, são suspeitos de cometer uma fraude milionária. Álvaro foi preso na manhã de hoje e o mandado de prisão contra Paulo ainda não tinha sido cumprido às 7h30, segundo a TV Globo. Apesar do sobrenome, os irmãos não têm ligação com o ex-governador Paulo Salim Maluf.

Além deles, um representante legal e um funcionário de uma empresa de gestão de ativos também são alvos de mandados. Eles foram identificados como Mauricio Miwa e Bruno de Souza, da BS Capital.

Até as 8h, dois dos mandados de prisão tinham sido cumpridos pela Polícia Civil. O órgão não divulgou quem foi o segundo preso. Além dos mandados de prisão, outros 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Pedidos de prisão temporária são cumpridos em São Paulo, Birigui, Avaré e Brasília, segundo a polícia. Os alvos são investigados por furto mediante fraude e fraude contra credores.

Grupo criminoso é suspeito de transferir cerca de R$ 21 milhões e de ocultar patrimônio aproveitando-se de uma vulnerabilidade em sistema bancário. As investigações sobre o caso começaram no ano passado.

Eles criavam créditos inexistentes e movimentavam os valores em contas diversas, com a maioria dos valores dadas a uma única empresa. O esquema foi descoberto após uma denúncia de uma instituição financeira, informou a polícia.

O UOL entrou em contato com a Camisaria Colombo, com a BS Capital e com advogados que já representaram os irmãos Jabur em processos anteriores, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto para manifestação sobre o assunto.

Camisaria Colombo foi fundada em 1917 e tem sede em São Paulo. Ela opera vendendo peças de vestuário masculinas.

