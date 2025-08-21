Topo

Notícias

Operação mira donos da Camisaria Colombo por suspeita de fraude bancária e ocultação de bens

São Paulo

21/08/2025 10h47

Os irmãos Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf, donos da Camisaria Colombo, são alvos de uma operação deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo nesta quinta-feira, 21, por suspeita de envolvimento em fraudes no sistema bancário e ocultação de patrimônio. Investigadores estimam que a trama teria rendido aos empresários R$ 21 milhões. O Estadão busca contato com as defesas.

A Justiça de São Paulo determinou a prisão de quatro investigados, entre eles os irmãos Jabur Maluf, e autorizou buscas em 12 endereços em São Paulo, Avaré (SP), Birigui (SP) e Brasília.

Segundo a investigação, o sistema da PagSeguro foi manipulado por meio de fraudes digitais para criar créditos inexistentes. Isso foi possível por uma "vulnerabilidade" do sistema, de acordo com a Polícia Civil. Depois disso, o dinheiro foi movimentado de forma pulverizada em diversas contas bancárias.

O objetivo, de acordo com os investigadores, era dissimular bens e valores no processo de recuperação judicial da Camisaria Colombo, em prejuízo aos credores.

A investigação que levou à Operação Fractal teve início a partir de uma denúncia da própria PagSeguro, que identificou e reportou o furto de valores às autoridades.

A Divisão de Crimes Cibernéticos está à frente do inquérito.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Donos da camisaria Colombo 'multiplicaram' dinheiro em até 4x, diz polícia

Boeing negocia venda de até 500 aviões para a China, informa Bloomberg

Imaginem o quanto um 4º mandato iria incomodar a oposição, diz Lula em SP

Corte de apelações dos EUA anula multa de US$ 464 milhões contra Trump em processo civil

Advogado de Bolsonaro diz que ex-presidente 'nunca cogitou sair do Brasil'

EUA e Europa criam opções militares para Ucrânia e pretendem apresentá-las a assessores de segurança nacional

EUA vendem 519,8 mil t de trigo da safra 2025/26, revela USDA

Taiwan aumentará muito orçamento de defesa para 2026 enquanto EUA pressionam para elevar gastos

Lula diz que incomoda muita gente e fala em 4º mandato: 'Se preparem'

Pastor autor de 'Café com Deus Pai' enviará 20 mil livros a policiais de SC

Crimes atribuídos pela PF a Bolsonaro e Eduardo têm penas de até 12 anos