Topo

Notícias

ONU diz que 'retaliações' dos EUA contra instituições internacionais devem cessar

21/08/2025 14h07

"A intensificação incessante das represálias dos Estados Unidos contra as instituições internacionais e seu pessoal deve cessar", instou Volker Türk, alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, nesta quinta-feira (21), após as novas sanções impostas a membros do Tribunal Penal Internacional.

Türk pediu em comunicado aos outros Estados que garantam que essas sanções não possam ser aplicadas na prática e que "intensifiquem seus esforços para defender as instituições que criaram para promover e proteger os direitos humanos e o Estado de Direito".

Os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira novas sanções contra o Tribunal Penal Internacional (TPI), que acusam de "politização", dirigidas contra quatro magistrados.

Estas medidas foram tomadas após medidas semelhantes contra magistrados e o procurador do TPI, respectivamente em junho e fevereiro.

"Punir juízes e promotores a nível nacional, regional ou internacional por cumprirem o seu mandato de acordo com as normas do direito internacional constitui um ataque ao Estado de direito e corrompe a justiça", denunciou o chefe de direitos humanos da ONU.

O alto comissário solicitou que fossem retiradas as sanções contra os quatro magistrados afetados pelo anúncio feito pelos Estados Unidos na quarta-feira (dois juízes e dois procuradores-adjuntos), assim como as que já afetam outros quatro juízes e o procurador do TPI, Karim Khan, mencionados anteriormente.

Ele também exigiu que fossem levantadas as sanções impostas à relatora especial designada pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre a situação nos territórios palestinos ocupados, Francesca Albanese.

vog/rjm/mba/hgs/mb/jmo/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Netanyahu ordena iniciar 'imediatamente negociações' para libertar reféns em Gaza

Justiça da Califórnia analisa pedido de liberdade condicional dos irmãos Menéndez, que viraram série na Netflix

Violência na Argentina assola novamente o futebol na América do Sul

EXCLUSIVO-Exigência de Putin para Ucrânia: desistir de Donbas, sem Otan e sem tropas ocidentais, dizem fontes

Reale Jr.: Há justificativa para prisão preventiva de Jair Bolsonaro

Mensagens de Bolsonaro indicam mudança de plano para 2026, diz historiador

Netanyahu diz que Israel iniciará negociações de cessar-fogo em Gaza para acabar com guerra e libertar reféns

Por que algumas carnes processadas não devem ser grelhadas

Trump diz que patrulhará a capital dos EUA com tropas nesta quinta-feira

ONU diz que 'retaliações' dos EUA contra instituições internacionais devem cessar

Câmara aprova urgência para projeto que isenta IR para quem ganha até R$5 mil