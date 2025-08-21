Norte-americanos temem que democracia esteja em perigo em meio a disputa eleitoral, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

WASHINGTON (Reuters) - A maioria dos norte-americanos acredita que os esforços para redesenhar os distritos da Câmara dos Deputados dos EUA para maximizar os ganhos partidários, como os que estão em andamento no Texas e na Califórnia, são ruins para a democracia, segundo uma nova pesquisa Reuters/Ipsos.

Mais da metade dos entrevistados -- 57% -- disse temer que a própria democracia norte-americana esteja em perigo, opinião defendida por oito em cada dez democratas e quatro em cada dez membros do Partido Republicano, do presidente Donald Trump.

A pesquisa de seis dias com 4.446 adultos norte-americanos, encerrada na segunda-feira, mostrou um profundo desconforto com as crescentes divisões políticas em Washington -- onde os republicanos controlam as duas câmaras do Congresso -- e nas capitais dos Estados.

A pesquisa constatou que 55% dos entrevistados, incluindo 71% dos democratas e 46% dos republicanos, concordaram que os planos de redistritamento em andamento -- como os elaborados pelos governadores do Texas e da Califórnia em um processo conhecido como "gerrymandering" -- são "ruins para a democracia".

A pedido de Trump, o governador republicano do Texas, Greg Abbott, convocou uma sessão especial da legislatura estadual para redesenhar os mapas do Congresso do Estado antes das eleições de meio de mandato de 2026, com o objetivo de ajudar os republicanos a defender sua maioria de 219-212 na Câmara dos EUA.

Os partidos de presidentes em exercício normalmente perdem assentos na Câmara em eleições de meio de mandato, o que pode bloquear suas agendas legislativas e, no primeiro mandato de Trump, levou a dois processos de impeachment.

O governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, aspirante à Casa Branca em 2028, ameaçou tentar redesenhar o mapa distrital de seu Estado em resposta, acrescentando cinco cadeiras democratas para compensar os ganhos esperados dos republicanos no Texas.

A prática não é nova, mas ganhou atenção porque está ocorrendo no meio da década e não após um censo. Isso significa que a grande maioria das disputas pela Câmara não é competitiva nas eleições gerais; nas últimas décadas, cerca de dois terços delas foram vencidas por mais de 20 pontos percentuais.

Como presidente, Trump desrespeitou as normas democráticas com medidas que incluíram orientar o Departamento de Justiça dos EUA a perseguir seus adversários políticos, pressionar o Federal Reserve independente a reduzir as taxas e assumir o controle da força policial de Washington, D.C.

Em entrevistas, os republicanos do Texas que participaram da pesquisa apoiaram amplamente o possível redistritamento do Estado, enquanto os democratas o descreveram como "trapaça", mas apoiaram a ideia de os Estados democratas tentarem responder da mesma forma.

A pesquisa teve uma margem de erro de cerca de 2 pontos percentuais ao descrever as opiniões de todos os norte-americanos e de cerca de 3 pontos percentuais para as opiniões de republicanos e democratas.

(Reportagem de Jason Lange, Nolan D. McCaskill e James Oliphant)