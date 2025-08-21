Topo

Na Itália, Mediobanca cancela oferta pelo Banca Generali após rejeição de acionistas

21/08/2025 07h57

O Mediobanca cancelou sua oferta de mais de 6 bilhões de euros pelo concorrente Banca Generali, após os acionistas do banco italiano votarem contra a proposta de aquisição. "Essa é claramente uma oportunidade perdida para o desenvolvimento de nosso banco e do sistema financeiro italiano", declarou o CEO do Mediobanca, Alberto Nagel, nesta quinta-feira, 21.

O Mediobanca lançou uma oferta pela divisão de private banking da seguradora Assicurazioni Generali em abril, com o intuito de impulsionar seu negócio de gestão de patrimônio. Como principal acionista da Assicurazioni Generali, o Mediobanca propôs trocar sua participação de cerca de 13% para financiar a compra, em um negócio avaliado em 6,3 bilhões de euros na época.

O Mediobanca, formalmente conhecido como Mediobanca Banca di Credito Finanziario, está tentando prevenir uma abordagem de aquisição não solicitada do concorrente Monte dei Paschi, que avaliou o banco em 13,3 bilhões de euros. A oferta segue em aberto e é válida até 8 de setembro.

Na Bolsa de Milão, por volta das 7h30 (de Brasília), a ação do Banca Generali caía 2,4%, enquanto a do Mediobanca recuava 1%. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

