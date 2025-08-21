Topo

Notícias

Na Argentina, Milei e Caputo reforçam compromisso com agenda fiscal após revés na Câmara

São Paulo

21/08/2025 16h12

O presidente da Argentina, Javier Milei, e o ministro da Economia do país, Luis Caputo, reforçaram nesta quinta-feira, 21, o compromisso da administração com a agenda fiscal, apesar de derrota sofrida por medidas governamentais na quarta-feira em votação na Câmara dos Deputados. Em evento do Council of America (COA), o presidente agradeceu aos "83 heróis que defenderam o equilíbrio fiscal frente aos degenerados fiscais", em menção aos deputados que votaram favoravelmente ao governo no parlamento. "Somente o equilíbrio fiscal pode assegurar o crescimento de 4% e novos aumentos do PIB", disse ainda.

Já Caputo afirmou que "na equipe econômica, tomamos o que aconteceu no Congresso como mais uma situação", e lembrou que Milei "nos havia avisado que quanto melhor fôssemos economicamente, mais ataques sofreríamos" e garantiu que "não vamos ceder no nosso programa econômico".

Na quarta-feira, a oposição marcou um triunfo na Câmara dos Deputados da Argentina ao rejeitar o veto de Milei à lei de Emergência em Deficiência. No que se prevê ser uma jornada extensa, os blocos opositores pretendem insistir em outras três leis que Milei vetou em prol de sustentar o "déficit zero". Além disso, buscarão sancionar as duas iniciativas impulsionadas pelos governadores.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Bolsonaro movimentou mais de R$ 30 milhões em contas em 1 ano, diz PF

Homem é preso após abandonar cão no aeroporto de Florianópolis; vídeo

Bolsonaro escreveu o nome de Milei errado em pedido de asilo político: 'Miliei'

Movimento pede que reeleição indefinida em El Salvador seja declarada inconstitucional

Organizações judaicas na França pedem cancelamento de show do Kneecap, acusado de apoiar Hezbollah

Quem é o advogado do Rumble que conversou com Bolsonaro sobre ações contra Moraes

Por que a violência persiste no futebol latino-americano?

Aliados veem Tarcísio 'pragmático' em meio a tensão com bolsonaristas

Janja critica Michelle Bolsonaro com indireta: 'Não xingo marido de ninguém'

Governo Trump corta subsídio da Califórnia por "ideologia de gênero radical"

Adidas pede desculpas publicamente a artesãos mexicanos por apropriação