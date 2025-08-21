Musk e X fecham acordo para encerrar ação de US$500 mi por demissões no Twitter

Por Dietrich Knauth

NOVA YORK (Reuters) - Elon Musk e sua empresa de mídia social, X Corp, fecharam um acordo provisório para encerrar um processo movido por antigos funcionários do Twitter que alegaram ter direito a US$500 milhões em indenizações de rescisão.

Os advogados do X Corp e dos ex-funcionários do Twitter informaram sobre o acordo em um documento judicial apresentado na quarta-feira, no qual ambas as partes pedem a um tribunal de apelações dos Estados Unidos que seja adiada uma audiência marcada para que pudessem finalizar um acordo que pagaria os funcionários demitidos e encerraria o litígio. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

Musk demitiu cerca de 6.000 funcionários após comprar o Twitter em 2022, plataforma que ele rebatizou como X. Vários funcionários entraram com processo contra a empresa devido às demissões em massa e indenizações, e outras ações ainda estão pendentes em tribunais de Delaware e da Califórnia.

O acordo resolveria uma ação coletiva proposta na Califórnia por Courtney McMillian, que supervisionava os programas de benefícios de funcionários do Twitter como "chefe de recompensas totais", e Ronald Cooper, que era gerente de operações.

Um juiz federal em San Francisco rejeitou a ação dos funcionários em julho de 2024, e eles recorreram ao 9º Tribunal de Apelações dos Estados Unidos, com sede em San Francisco. O 9º Circuito estava marcado para ouvir os argumentos orais em 17 de setembro.

Advogados de Musk e McMillian não responderam de imediato aos pedidos de comentários nesta quinta-feira.

A ação argumentava que um plano de indenização de 2019 garantia à maioria dos funcionários do Twitter o pagamento equivalente a dois meses de salário-base, mais uma semana de pagamento para cada ano completo de serviço, em caso de demissão. Funcionários sêniores, como McMillian, teriam direito a receber seis meses de salário-base, de acordo com o processo.

Mas o Twitter pagou aos funcionários demitidos, no máximo, um mês de salário-base como indenização rescisória, e muitos deles não receberam nada, segundo o processo.

O Twitter demitiu mais da metade de sua força de trabalho como medida de corte de custos após Musk adquirir a empresa.