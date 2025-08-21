Topo

Mulher é atingida por 13 tiros à queima-roupa dentro de carro no Rio; veja

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/08/2025 17h47

Uma mulher de 36 anos foi atingida por ao menos 13 tiros em uma tentativa de execução, na tarde de ontem, no bairro de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Mulher foi alvejada na porta de casa, no momento em que entrava em um carro que estava estacionado. A tentativa de execução foi registrada por câmeras de segurança da rua onde ela mora.

No momento do crime, a mulher saia de casa acompanhada por um homem, supostamente seu marido, e duas crianças — eles não foram atingidos. Na gravação, é possível ver que a mulher entra no carro pela porta do passageiro, enquanto o homem que a acompanha fecha o portão.

Após a vítima entrar no veículo, um carro preto que estava parado se aproxima e um homem armado desce. O atirador já chega efetuando alguns disparos. Depois, ele abre a porta do carro da vítima, faz novos disparos e foge na sequência. O suspeito usava roupas na cor preta e estava com uma touca balaclava que cobria todo seu rosto, além de usar óculos escuros.

Quando percebe os disparos, o homem que acompanhava a mulher se abaixa e tenta se proteger. Depois ele foge e tenta proteger as duas crianças. Outros dois homens que estavam dentro da casa saem, vão até o veículo e percebem a mulher ferida. Um deles parece se desesperar e leva as mãos à cabeça.

Mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer. Por meio de nota, a unidade de saúde informou que o estado de clínico dela é considerado gravíssimo.

Caso é investigado pelo 33º DP (Realengo). Até o momento, o autor dos disparos não foi identificado ou localizado. A polícia não informou o nome da mulher, nem qual seria o motivo da tentativa de execução.

