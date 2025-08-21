Mudança à direita na Bolívia soa alarme para esquerda latino-americana

SANTIAGO/BOGOTÁ (Reuters) - A derrota dos socialistas bolivianos, há muito tempo no poder, na eleição presidencial do fim de semana, destaca uma reação mais ampla contra esquerdistas no poder que pode se refletir nas próximas eleições em outras partes da América Latina.

Impulsionado pela raiva dos eleitores com relação à inflação crescente e à escassez de combustível, bem como pelo desejo de mudança após quase duas décadas de dominação por um único partido, o apoio aos socialistas bolivianos diminuiu na votação de domingo, com dois candidatos de direita garantindo vagas no segundo turno de outubro.

Desde a pandemia, os governos de esquerda têm se saído mal nas eleições em toda a região, com a preocupação com o aumento da criminalidade e da atividade de cartéis ou gangues, bem como com a falta de oportunidades econômicas, frequentemente citada pelos eleitores como a principal preocupação.

Embora alguns partidos de esquerda da região tenham conseguido levar muitos de seus apoiadores para a classe média, esses eleitores agora estão se concentrando em outras questões, disse Will Freeman, bolsista de Estudos Latino-Americanos do Council on Foreign Relations.

"Agora, alguns de seus antigos eleitores, mesmo tendo entrado na classe média, tendo conquistado um pouco mais de estabilidade, estão dizendo: 'Vocês não estão bem equipados para me fornecer o próximo conjunto de respostas, o próximo conjunto de soluções para os problemas que vemos hoje'", disse ele.

Os candidatos de direita têm mostrado impulso antes das eleições no Chile, Colômbia, Peru e Brasil nos próximos 18 meses. Equador e Argentina já têm líderes de direita.

Na Colômbia, as perspectivas da esquerda para a corrida presidencial de 2026 parecem sombrias. O presidente Gustavo Petro, o primeiro líder esquerdista do país, tem se esforçado para cumprir sua promessa de assinatura de acordos de paz com grupos armados. As negociações fracassaram e o crime e os grupos rebeldes acrescentaram milhares de membros, mesmo quando o governo se comprometeu a combater a violência.

O governo de Petro também agitou os mercados ao suspender as regras fiscais e propor aumentos de impostos.

O assassinato do jovem candidato de direita, Miguel Uribe, colocou a segurança no topo das preocupações de muitos eleitores, embora ainda não tenham surgido líderes claros para a disputa presidencial.

Antes da eleição presidencial de novembro no Chile, o campo está dominado por candidatos de direita, uma reversão da mudança para a esquerda que se seguiu aos protestos contra a desigualdade em 2019.

O analista político chileno Kenneth Bunker disse que a disputa é definida pelo aumento da criminalidade e da economia -- preocupações que tendem a favorecer os conservadores, incluindo o líder da extrema-direita, José Antonio Kast.

"Há uma onda de preferência pela direita. Os eleitores moderados estão mais preocupados com essas questões pragmáticas", disse Bunker.

Em abril, os peruanos escolherão um presidente para substituir a atual Dina Boluarte, que ascendeu à Presidência após o impeachment em 2022 de seu antecessor esquerdista Pedro Castillo. Seus índices de aprovação caíram para um único dígito baixo.

Os sinais de descontentamento dos eleitores são evidentes, com uma pesquisa de 18 de agosto da Ipsos mostrando que quatro em cada dez entrevistados planejavam votar em branco ou anular suas cédulas.

Mas dois candidatos de direita lideraram a pesquisa: o prefeito de Lima, Rafael López Aliaga, e a três vezes candidata Keiko Fujimori, filha e herdeira política do ex-presidente peruano Alberto Fujimori.

Como em outras partes da região, o Peru vem enfrentando um aumento da criminalidade, com um pico de assassinatos ligados a grupos criminosos que têm como alvo empresas. Trabalhadores revoltados entraram em greve, e o governo enviou soldados para as ruas.

E no que provavelmente será a disputa mais observada da região, os eleitores do Brasil irão às urnas no final do próximo ano, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscando mais um mandato.

Seus índices de aprovação parecem instáveis, embora Lula tenha recebido um impulso recente de uma reação contra as duras tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.

"Esse tipo de questão de segurança é uma vulnerabilidade -- segurança, corrupção e a idade de Lula são vulnerabilidades para ele", disse Risa Grais-Targow, diretora para a América Latina do Eurasia Group.

(Reportagem de Julia Symmes Cobb, em Bogotá; Alexander Villegas, em Santiago, e Daina Beth Solomon e Anna Portella, na Cidade do México)