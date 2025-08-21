Ministro minimiza impacto do tarifaço no mercado de trabalho

Atenção especial

Segundo o ministro, o governo dará atenção especial aos setores mais afetados por produzirem essencialmente para o mercado norte-americano.

"Evidentemente alguns setores serão fortemente atingidos. Outros serão levemente atingidos ou não serão atingidos porque produzem essencialmente para outros mercados ou para o mercado brasileiro", disse.

Perguntado sobre o risco de as empresas levarem linhas de montagem para os EUA, a fim de amenizar os impactos do tarifaço, ele disse que não vê ""um movimento grande em relação a isso", e que, nesse caso, "o impacto ao mercado de trabalho será diminuto", até porque economia e mercado de trabalho vivem um bom momento no Brasil.

"Com as medidas e iniciativas que o governo está tomando e com o diálogo com o empresariado brasileiro, daremos conta de passar esse processo. E o Brasil sairá mais forte depois desse processo", complementou.