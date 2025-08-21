Topo

Ministério da Saúde de Gaza rejeita apelo de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

21/08/2025 13h28

O Ministério da Saúde de Gaza rejeitou, nesta quinta-feira (21), um apelo do Exército israelense para começar a preparar planos de evacuação para o pessoal no norte, antes de uma ofensiva militar na região.

"O Ministério da Saúde expressa sua rejeição a qualquer medida que comprometa o que resta do sistema de saúde após a destruição sistemática realizada pelas autoridades de ocupação", afirmou o ministério em um comunicado. 

"Tal medida privaria mais de um milhão de pessoas do direito de receber atendimento médico e colocaria a vida de moradores, pacientes e feridos em perigo iminente", acrescentou.

