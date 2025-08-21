Minério de ferro sobe com alívio das preocupações sobre demanda da China

Por Amy Lv e Lucas Liew

PEQUIM/CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro se recuperaram nesta quinta-feira, impulsionados pela percepção de que os cortes obrigatórios na produção siderúrgica, em preparação para um desfile militar na China, devem ser menos severos e mais curtos do que o esperado, aliviando preocupações com a demanda.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,98%, a 772,5 iuanes (US$107,63) a tonelada.

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura subiu 0,55%, para US$101,3 a tonelada.

Ambos os índices de referência haviam caído por seis sessões consecutivas até quarta-feira. Os contratos foram pressionados por preocupações com a demanda, uma vez que as siderúrgicas de Tangshan, principal centro de produção chinês, foram obrigadas a reduzir a produção para melhorar a qualidade do ar em Pequim para o desfile militar de 3 de setembro, em comemoração ao fim da Segunda Guerra Mundial.

A duração da restrição à produção em Tangshan é menor do que o esperado, portanto, o impacto geral será limitado, disseram analistas.

Ainda assim, a produção de aço bruto nas dez principais províncias e regiões autônomas produtoras de aço da China caiu 3,3% em relação ao ano anterior entre janeiro e julho, de acordo com dados do Escritório Nacional de Estatísticas do país.

(Reportagem de Amy Lv, em Pequim, e Lucas Liew, em Cingapura)