Meta congela contratações de IA, segundo WSJ

21/08/2025 07h22

(Reuters) - A Meta suspendeu as contratações em sua divisão de inteligência artificial depois de contratar mais de 50 pesquisadores e engenheiros, informou o Wall Street Journal na quarta-feira.

"Tudo o que está acontecendo aqui é um planejamento organizacional básico: criar uma estrutura sólida para nossos novos esforços de superinteligência depois de trazer pessoas a bordo e realizar exercícios anuais de orçamento e planejamento", disse um porta-voz da Meta em uma declaração enviada por email à Reuters.

(Reportagem de Harshita Meenaktshi e Chandni Shah em Bengaluru)

