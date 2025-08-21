Topo

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 28 milhões

21/08/2025 20h58

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.904 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (21). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 28 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 02 - 37 - 38 - 46 - 52 - 55.

  • 10 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 110.552,20 cada
  • 1.190 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.531,33 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (23), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

