Topo

Notícias

Médicos do trabalho lançam guia com cuidados para evitar adoecimento

21/08/2025 16h18

O comunicado destaca uma "percepção equivocada" da atuação do médico do trabalho já que ela não passa, necessariamente, pelo diagnóstico de uma doença.

De acordocom a Anamt, a contribuição do médico do trabalho acontece, sobretudo, no campo da prevenção, seja identificando sinais e sintomas junto ao trabalhador e orientando sobre como proceder na sequência; seja apoiando empresas a criarem ambientes e práticas saudáveis capazes de reduzir os riscos de adoecimento.

Guia

A publicação aborda questões que vão desde a relevância de exames ocupacionais como admissional, periódico e mudança de função até a necessidade de o trabalhador estar atento a detalhes do local de trabalho e da rotina para apontar eventuais problemas que precisam ser corrigidos pelo empregador, incluindo a existência de riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, entre outros.

O guia alerta ainda para questões "aparentemente banais", mas que podem desencadear quadros clínicos agudos ou graves, como exposição a variações de temperatura, ao som em alto volume e a produtos químicos, além de levantar peso excessivo ou fazer o mesmo movimento repetidas vezes, o que pode implicar em lesões na coluna e nos membros.

Outro destaque do documento diz respeito a máquinas sem proteção e à obrigatoriedade do uso de equipamento de proteção individual (EPI) indicado para cada função.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

PF: Lista de transmissão de Bolsonaro tinha policiais, pastores e militares

Sobe para cinco mortos e 36 feridos balanço do ataque com explosivos contra base aérea em Cali, na Colômbia (Prefeitura)

Mais norte-americanos solicitam status de refugiado no Canadá, mostram dados

Parlamentares da Califórnia aprovam dois projetos do plano de redistritamento democrata

COP30: na véspera da Conferência, 80% dos países ainda não apresentaram metas para 2035

'Foi um verdadeiro linchamento': torcedores da La U voltam ao Chile após caos na Argentina

Bolsonaro pede para Moraes autorizar visita de relator da CPMI do INSS

Ação do narcotráfico derruba helicóptero e mata 6 policiais na Colômbia

'Graças a Deus ainda temos eleições a cada 2 anos', diz Alexandre de Moraes

83% dos mortos em Gaza são civis, indicam dados israelenses

Ataque com explosivos deixa um morto e dez feridos em base aérea da cidade de Cali, Colômbia