Topo

Notícias

Manter política modestamente restritiva ainda é apropriado, afirma dirigente do Fed

São Paulo

21/08/2025 10h30

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Kansas City, Jeff Schmid, reiterou que continua sendo apropriado que o banco central dos EUA mantenha uma postura de política monetária "modestamente restritiva". Em entrevista à Bloomberg TV transmitida nesta quinta-feira, 21, Schmid avaliou que os riscos de inflação são marginalmente maiores do que os riscos para o mercado de trabalho, ecoando a última ata de política monetária do Fed, divulgada na quarta-feira, 20.

"À medida que você se aproxima das metas do duplo mandato (de inflação e emprego), fica na verdade mais difícil tomar decisões" sobre para onde os juros básicos devem ir, disse Schmid.

Nesta quinta, o Fed abre o Simpósio de Jackson Hole, evento anual que reúne banqueiros centrais e economistas em Wyoming. Na sexta-feira, 22, o presidente do Fed, Jerome Powell, fará um aguardado discurso em meio a expectativas de que o BC norte-americano voltará a cortar juros em setembro.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Corte de apelações dos EUA anula multa de US$ 464 milhões contra Trump em processo civil

Advogado de Bolsonaro diz que ex-presidente 'nunca cogitou sair do Brasil'

EUA e Europa criam opções militares para Ucrânia e pretendem apresentá-las a assessores de segurança nacional

EUA vendem 519,8 mil t de trigo da safra 2025/26, revela USDA

Taiwan aumentará muito orçamento de defesa para 2026 enquanto EUA pressionam para elevar gastos

Lula diz que incomoda muita gente e fala em 4º mandato: 'Se preparem'

Pastor autor de 'Café com Deus Pai' enviará 20 mil livros a policiais de SC

Crimes atribuídos pela PF a Bolsonaro e Eduardo têm penas de até 12 anos

Durante evento em SP, Lula critica banqueiros e intromissão de Trump na política do País

'Voto impresso deve cair em plenário', prevê relator do Código Eleitoral

Plano de colonização israelense na Cisjordânia é 'inaceitável', condenam 21 países