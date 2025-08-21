Defesa diz que Bolsonaro 'jamais descumpriu qualquer medida cautelar'

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) disse ter recebido com surpresa o indiciamento do ex-presidente ontem por tentar interferir no julgamento sobre a trama golpista.

O que aconteceu

Em nota, advogados de Bolsonaro disseram que "jamais houve o descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta". Celso Vilardi, Paulo Bueno e Daniel Tesser também disseram que vão cumprir o prazo imposto pelo STF para que o ex-presidente preste esclarecimentos (leia a nota na íntegra ao fim deste texto).

Bolsonaro tem até 20h34 de sexta-feira (22) para se explicar a Alexandre de Moraes. O ministro deu 48 horas para que os advogados do ex-presidente expliquem se houve descumprimento de ordens judiciais, continuidade da prática dos crimes investigados e se ele planejava fugir do país.

Desde 21 de julho, Bolsonaro está proibido pelo STF de usar as redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros. Em 4 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente por desrespeitar as restrições.

Ao determinar a prisão domiciliar de Bolsonaro, Moraes destacou que se o ex-presidente desrespeitasse as regras, a prisão preventiva dele seria decretada imediatamente. "O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva", diz a decisão daquele dia.

PF diz que Bolsonaro tentou burlar Justiça e planejou fuga

Relatório da investigação mostra que o ex-presidente encaminhou vídeos e mensagens para mais de 300 destinatários, mesmo proibido pela Justiça de usar as redes sociais. Para os investigadores, os compartilhamentos tinham o objetivo de "burlar a ordem de proibição a retransmissão de conteúdos imposta pela justiça" de propósito.

Investigadores também encontraram um rascunho de pedido de asilo político na Argentina no celular de Bolsonaro. Nomeado de "Carta Jair Messias Bolsonaro", o arquivo foi modificado pela última vez em fevereiro de 2024 — mesma época em que o ex-presidente passou dois dias na embaixada da Hungria em Brasília. Para os investigadores, o documento mostra que o réu "planejou atos para fugir do país, com o objetivo de impedir a aplicação de lei penal".

O que os advogados de Bolsonaro disseram

A defesa do Presidente Bolsonaro recebeu com surpresa, na data de ontem, a decisão de seu formal indiciamento pela Polícia Federal.

Os elementos apontados na decisão serão devidamente esclarecidos dentro do prazo assinado pelo Ministro relator, observando-se, desde logo, que jamais houve o descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta.