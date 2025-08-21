Mais norte-americanos solicitam status de refugiado no Canadá, mostram dados

Por Anna Mehler Paperny

TORONTO (Reuters) - Mais norte-americanos solicitaram status de refugiado no Canadá no primeiro semestre de 2025 do que em todo o ano de 2024, e mais do que em qualquer ano completo desde 2019, de acordo com dados publicados nesta quinta-feira pelo Conselho de Imigração e Refugiados do Canadá.

Sua participação no total de solicitações de refúgio -- 245 de cerca de 55.000 -- é pequena e a aceitação pelo Canadá de solicitações de refúgio dos EUA tem sido historicamente baixa. Os solicitantes de asilo de outros países que cruzam a fronteira terrestre a partir dos EUA são enviados de volta sob um acordo bilateral com o raciocínio de que devem solicitar asilo no primeiro país "seguro" em que chegaram.

No ano passado, 204 pessoas entraram com pedidos de refúgio no Canadá tendo os Estados Unidos como país de alegada perseguição. As solicitações dos EUA também aumentaram durante o primeiro governo Trump.

Os dados não informam por que as reivindicações foram feitas. Oito advogados disseram à Reuters que estão ouvindo mais norte-americanos trans querendo sair. A Reuters conversou com uma mulher trans do Arizona que foi ao Canadá em abril para registrar uma reivindicação e com uma mulher que veio registrar uma reivindicação em nome de sua jovem filha trans.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e a Suprema Corte dos EUA reverteram os direitos das pessoas trans, restringindo quem pode ter acesso a cuidados de afirmação de gênero, quem pode servir nas Forças Armadas, quem pode usar qual banheiro e quem pode praticar alguns esportes.

Para obter asilo, os refugiados devem convencer o Conselho de Imigração e Refugiados do Canadá de que nenhum lugar dos EUA é seguro para eles.

Recentemente, o Conselho acrescentou documentos de grupos como a Human Rights Watch, que examinam o tratamento dado pelos EUA às pessoas LGBTQ, ao seu pacote de documentação nacional que detalha as condições do país.

Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA disse que as pessoas que reivindicam status de refugiado no Canadá criariam espaço para indivíduos que "enfrentam medo e perseguição reais".

(Reportagem de Anna Mehler Paperny em Toronto)