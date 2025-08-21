Topo

Notícias

Lula anuncia envio ao Congresso de proposta para distribuir gás de cozinha de graça para 15,5 milhões de famílias

21/08/2025 12h05

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira que aprovou o envio ao Congresso Nacional de um projeto de lei para o governo federal distribuir gás de cozinha de graça para 15,5 milhões de famílias.

"Ontem eu aprovei para mandar para o Congresso Nacional uma lei que vai distribuir gás de cozinha de graça para 15,5 milhões de famílias", disse o presidente em discurso em Sorocaba (SP).

Em sua fala, Lula lembrou da medida já em vigor para isentar do pagamento de energia elétrica consumidores de baixa renda que têm baixo consumo, e afirmou que a energia no país "está cara".

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Câmara aprova urgência para projeto que isenta IR para quem ganha até R$5 mil

Ministério da Saúde de Gaza rejeita pedido de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

INSS: Gonet pede que Toffoli deixe comando de inquérito, hoje paralisado

Manchester City empresta meia Claudio Echeverri ao Bayer Leverkusen

Ministro defende cronograma da COP e diz e que todas delegações terão leitos disponíveis

Começa o desarmamento de facções palestinas nos campos de refugiados do Líbano

Unica elogia escolha de novos diretores da ANP e da Aneel

Procuradora-geral de Nova York recorrerá de decisão que anula multa milionária contra Trump

Incêndio atinge cobertura de prédio em construção no centro de São Paulo

Ministério da Saúde de Gaza rejeita apelo de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

Ministro da Segurança de Buenos Aires acusa Conmebol de atrasar suspensão de jogo