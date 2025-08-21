Lula anuncia envio ao Congresso de proposta para distribuir gás de cozinha de graça para 15,5 milhões de famílias

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira que aprovou o envio ao Congresso Nacional de um projeto de lei para o governo federal distribuir gás de cozinha de graça para 15,5 milhões de famílias.

"Ontem eu aprovei para mandar para o Congresso Nacional uma lei que vai distribuir gás de cozinha de graça para 15,5 milhões de famílias", disse o presidente em discurso em Sorocaba (SP).

Em sua fala, Lula lembrou da medida já em vigor para isentar do pagamento de energia elétrica consumidores de baixa renda que têm baixo consumo, e afirmou que a energia no país "está cara".

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)