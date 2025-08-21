Topo

Notícias

Lucro do BNDES soma R$13,3 bi no 1º semestre com ajuda de operação com ações da JBS

21/08/2025 11h57

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) teve lucro líquido de R$13,3 bilhões no primeiro semestre, estável em relação ao mesmo período de 2024, conforme dados divulgados pelo banco de fomento nesta quinta-feira, em resultado ajudado por operações envolvendo ações da JBS.

Em termos recorrentes, o lucro líquido aumentou 2% ano a ano, para R$7,3 bilhões.

O BNDES citou efeito positivo no segundo trimestre de R$901 milhões oriundo de operações com ações da JBS, sendo R$267 milhões com a venda de papéis e R$634 milhões com a dupla listagem da empresa no Brasil e nos Estados Unidos.

No final de junho, a carteira de participações societárias do banco alcançou R$80,3 bilhões, de R$87,6 bilhões três meses antes. O banco citou ajuste a valor de mercado negativo de Petrobras (-R$6,2 bilhões) e alienação de ações de JBS (-R$ 2,5 bilhões), atenuados pela valorização de Copel (+R$1,3 bilhão).

A carteira de crédito expandida do BNDES totalizou R$597,5 bilhões no final da primeira metade do ano, aumento de 13% ano a ano, com o índice de inadimplência de mais de 90 dias ficando em 0,03%, queda de 0,04 ponto percentual.

Os desembolsos no primeiro semestre somaram R$54,6 bilhões, alta de 11% ante o mesmo período de 2024, enquanto as consultas por financiamento subiram 7%, para R$133,2 bilhões, e as aprovações de empréstimos cresceram 9%, para R$72,8 bilhões.

O retorno sobre o patrimônio (ROE) do BNDES ficou em 18,8% no primeiro semestre, declínio de 0,8 ponto ano a ano, enquanto o ROE recorrente recuou 0,3 ponto, para 10,3%.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Taiwan aumentará muito orçamento de defesa para 2026 enquanto EUA pressionam para elevar gastos

Lula diz que incomoda muita gente e fala em 4º mandato: 'Se preparem'

Pastor autor de 'Café com Deus Pai' enviará 20 mil livros a policiais de SC

Crimes atribuídos pela PF a Bolsonaro e Eduardo têm penas de até 12 anos

Durante evento em SP, Lula critica banqueiros e intromissão de Trump na política do País

'Voto impresso deve cair em plenário', prevê relator do Código Eleitoral

Plano de colonização israelense na Cisjordânia é 'inaceitável', condenam 21 países

Mais de 100 presos após cenas violentas em partida da Sul-Americana na Argentina

Aposentados na trincheira: o protesto semanal que desafia o governo de Milei

Furacão Erin inunda áreas costeiras do leste dos EUA

Rússia ataca importante estação de compressão de gás ucraniana, dizem fontes