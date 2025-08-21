Topo

Linha 12-Safira opera com intervalos maiores até o fim do mês após incêndio

Técnicos da CPTM analisam caixa incendiada na zona leste de São Paulo Imagem: TV Globo/Reprodução
Do UOL, em São Paulo

21/08/2025 07h04

Um incêndio em uma caixa de sinalização da linha 12-Safira da CPTM causa maiores intervalos entre as viagens nos horários de pico.

O que aconteceu

Problema aconteceu entre as estações Itaim Paulista e Jardim Helena-Vila Mara, no extremo leste de São Paulo. Fogo aconteceu na tarde de ontem e, desde então, a linha opera com maiores intervalos.

Expectativa é de que circulação seja normalizada no dia 31 de agosto. Normalmente, o intervalo médio entre os trens da linha Safira no horário de pico (4h30 às 8h30 e 16h às 20H) é de 4,5 minutos, mas a CPTM não explicou qual é o intervalo entre os veículos no momento.

Passageiros que estão na zona leste de São Paulo podem optar por pegar ônibus até alguma estação da linha 11-Coral. Na estação Calmon Viana, que é o ponto final da linha 12, também é possível embarcar em trens da linha 11 com direção ao centro de São Paulo.

A causa do fogo ainda não foi identificada pela CPTM. Em nota, a companhia pediu "desculpas pelos transtornos causados aos passageiros".

