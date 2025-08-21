Topo

Notícias

Justiça nega bloqueio de R$ 3 milhões de bens de empresário que matou gari

Renê da Silva Nogueira Junior em audiência de custódia - Reprodução de vídeo
Renê da Silva Nogueira Junior em audiência de custódia Imagem: Reprodução de vídeo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

21/08/2025 09h08

A Justiça de Minas Gerais negou o pedido do Ministério Público para bloquear R$ 3 milhões em bens do empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, e da esposa dele, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira.

O que aconteceu

Justiça entendeu que a análise do pedido é prematura, já que o processo ainda está em fase de inquérito policial. Na decisão, Ana Carolina Rauen Lopes de Souza explicou que, no momento, a Justiça trabalha "controlando a legalidade dos atos e fiscalizando eventual irregularidade".

Pedido de bloqueio de bens foi feito pela defesa da vítima para evitar desvios no patrimônio, garantindo, assim, o pagamento de uma futura indenização à família de Laudemir. O Ministério Público afirmou que o casal usava as redes sociais para expor um "padrão de vida compatível com vultuosa quantia indenizatória".

Relacionadas

PM é investigado por sexo com mulher em viatura enquanto marido dela grava

Linha 12-Safira opera com intervalos maiores até o fim do mês após incêndio

SP: Câmara aprova PL que prevê derrubar árvores para expandir Butantan

Mulher do suspeito também é alvo por ser dona da arma do crime. Nesta condição, a delegada "responde solidariamente pelo caso", alegou o órgão.

Renê confessou na terça-feira que matou Laudemir com a arma da esposa, após passar dias negando o crime. Ele disse à polícia que a delegada não sabia que ele estava com o objeto, que é de uso pessoal dela. Ele alegou "uma discussão de trânsito" para justificar o crime.

Ele responderá por homicídio qualificado com dois agravantes. São eles: motivo fútil e uso de recursos que impediram a defesa da vítima.

Relembre o caso

Renê da Silva Nogueira Junior é suspeito de atirar no gari Laudemir de Souza Fernandes em 11 de agosto, em Belo Horizonte, após discussão de trânsito. De acordo com a Polícia Militar, Laudemir estava em horário de trabalho quando Renê passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo.

Empresário teria se incomodado com espaço que caminhão de lixo ocupava e exigiu que motorista liberasse via para que ele passasse com seu veículo. Renê teria ameaçado "atirar na cara" da motorista do caminhão de lixo, segundo testemunhas relataram à Polícia Civil. Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho, quando o empresário pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas não resistiu.

Renê fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em academia de alto padrão. A prisão ocorreu horas depois do crime, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira.

Pistola calibre .380 pertence à delegada Ana Paula Balbino Nogueira, esposa de Renê. Exames periciais confirmaram que essa foi a arma usada para matar Laudemir.

Arma era de uso pessoal de Ana Paula, que afirmou não ter envolvimento no crime cometido pelo marido. A Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais instaurou procedimento disciplinar para apurar a conduta da servidora. A corporação quer determinar se ela deixava a arma em um local de fácil acesso do marido. Até o momento, ela não é suspeita de nenhum crime e segue com suas funções como delegada. A defesa da delegada não foi achada para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Delegado diz que Renê seguiu com rotina após o crime para evitar criar provas contra ele e ocultar que havia assassinado Laudemir. Evandro Radaelli, responsável pelo caso, comentou ao UOL News as imagens de câmeras de segurança que mostraram o empresário no trabalho e em casa após o crime.

Advogado Leonardo Salles, que defendia o suspeito, deixou caso por "motivo de foro íntimo". Em nota ao UOL, ele explicou que a decisão ocorreu ontem, após falar reservadamente com Renê. O conteúdo da conversa não foi revelado.

No mesmo dia, empresário confessou crime, segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Até então, mesmo tendo o carro gravado na cena do crime, Renê dizia que não tinha relação com o assassinato.

Ele também confessou que usou arma da esposa. A mulher não sabia que ele estava com a arma, segundo Renê. Câmeras de segurança do prédio onde ele morava gravaram o homem manuseando a pistola calibre .380 pouco após o assassinato.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Mudança à direita na Bolívia soa alarme para esquerda latino-americana

Fábrica clandestina de fuzis é encontrada pela PM e PF no interior de SP; dois são presos

Extinction Rebellion e Greta Thunberg bloqueiam avenida e banco na Noruega

Trump pode acabar com proteções contra deportação para 60.000 imigrantes, diz tribunal de apelações

Veranico em SP: temperaturas sobem e devem passar dos 30°C

Mudança do príncipe William lança dúvidas sobre o futuro de Buckingham

Bia Miranda diz que não estava dirigindo e se explica após chamar carro de vítima de 'lixo'

Exército de Israel dá início às primeiras manobras para tomada da Cidade de Gaza

Israel mantém pressão militar sobre Cidade de Gaza antes de ofensiva planejada

Europa deve assumir 'maior parte do fardo' da segurança da Ucrânia, diz Vance

Bolsonaro encaminhou vídeos mais de 300 vezes para burlar Justiça, diz PF