Justiça da Califórnia analisa pedido de liberdade condicional dos irmãos Menéndez, que viraram série na Netflix

O pedido de liberdade condicional dos irmãos Lyle e Erik Menéndez, condenados pelo assassinato dos pais em 1989, será avaliado por uma comissão judicial da Califórnia a partir desta quinta-feira (21). Os dois cumprem pena de prisão perpétua sem direito à redução.

O caso ganhou notoriedade nos anos 1990 e foi um dos primeiros julgamentos transmitidos pela televisão nos Estados Unidos. A história voltou à tona após o lançamento de um documentário e da série "Monstros - Irmãos Menéndez: Assassinos dos Pais", que estreou na Netflix em 19 de setembro de 2024.

A série acumulou 12,3 milhões de visualizações e entrou no Top 10 em 89 países, tornando-se a produção de língua inglesa mais assistida da plataforma entre os dias 16 e 22 de setembro

A defesa dos irmãos, que alegam ter cometido o crime após anos de abuso sexual por parte do pai, conta com apoio da família e de celebridades como Kim Kardashian.

Em maio, os irmãos Menéndez obtiveram uma vitória judicial que flexibilizou os termos da sentença, o que permitiu que o pedido de liberdade condicional fosse analisado.

A decisão cabe à comissão do Departamento de Serviços de Correções e Reabilitação da Califórnia.

Para obter a liberdade, os irmãos devem demonstrar arrependimento e provar que não representam risco à sociedade.

A comissão, formada por dois ou três membros, ouvirá os depoimentos por videoconferência a partir da prisão em San Diego. Erik, de 54 anos, será ouvido nesta quinta-feira. O caso de Lyle, 57, será analisado na sexta.

Mesmo que a liberdade condicional seja recomendada, os irmãos não serão liberados imediatamente. O processo pode durar até quatro meses, e a decisão final cabe ao governador da Califórnia, Gavin Newsom.

Segundo o grupo Justice for Erik and Lyle Coalition, que reúne familiares e apoiadores, os irmãos demonstraram evolução pessoal e responsabilidade ao longo dos mais de 35 anos de prisão.

"Desejando ao meu incrível marido todo o amor e força para a audiência de liberdade condicional amanhã. Eu acredito em você e mal posso esperar por este novo capítulo juntos. Você vai conseguir", escreveu sua mulher, Tammi Menéndez, em uma postagem no X.

Os dois se casaram em 12 de junho de 1999, na Prisão Estadual de Folsom, na Califórnia.

Wishing my amazing husband all the love and strength for his parole hearing tomorrow. I believe in you and can't wait for this new chapter together. You've got this! ??? #Hope #Love #NewBeginnings #erikmenedez ? Tammi Menendez (@TammiMenendez1) August 21, 2025

O assassinato de José Menéndez, empresário do setor musical, e de sua esposa, Kitty, chocou o país em 1989. Os irmãos, então com 21 e 18 anos, dispararam contra os pais enquanto eles assistiam televisão, recarregaram as armas e atiraram novamente para matar a mãe.

Inicialmente, eles tentaram atribuir o crime à máfia, mas a confissão de Erik ao terapeuta levou à prisão dos dois. No julgamento, a defesa alegou que o crime foi motivado por abusos psicológicos e sexuais. A Promotoria, por outro lado, sustentou que os irmãos agiram para obter uma herança milionária.