Justiça bloqueia bens de Hytalo Santos e do marido, diz TV

A Justiça do Trabalho na Paraíba bloqueou bens do influenciador Hytalo Santos e do marido dele, Israel Nata Vicente, atendendo a pedido feito pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em procedimento que apura denúncias de trabalho infantil nas redes sociais, exploração sexual e tráfico humano para fins de exploração infantil. A informação foi divulgada pela TV Cabo Branco, afiliada da TV Globo em João Pessoa, na noite desta quarta-feira, 20.

Na medida cautelar, apresentada na noite da última segunda-feira, 18, o MPT pediu o bloqueio de cinco veículos de luxo, empresas e outros bens e valores, até o limite de R$ 20 milhões. A defesa do casal afirma que ambos são inocentes e "sempre se colocaram à disposição das autoridades". Considera também que a decisão de prisão é uma medida "extrema".

Segundo o MPT, o bloqueio dos bens serve para garantir, em caso de condenação do influenciador, o futuro pagamento de indenização por dano moral coletivo e medidas de reparação e assistência às vítimas. Para o MPT, há indícios de ocultação do patrimônio, com "movimentação financeira atípica e manobras de 'blindagem', ocultação e dissipação patrimonial".

O influenciador Hytalo Santos e o marido Israel Vicente estão presos em São Paulo desde a última sexta-feira, 15, em cumprimento de mandados expedidos pela Justiça da Paraíba.

Uma denúncia contra Hytalo Santos foi apresentada ao Ministério Público do Trabalho na Paraíba em 17 de dezembro de 2024, e desde então o MPT investiga o caso. "Era uma denúncia simples, de alguém que acompanhava os conteúdos de Hytalo Santos pela internet e imaginava que pudesse configurar exploração do trabalho infantil. Nós mobilizamos uma equipe para fazer o acompanhamento das postagens. Passamos a ouvir testemunhas (...). Mais de 15 pessoas foram ouvidas, mais de 50 vídeos analisados (...). Pelo que apuramos, na casa do influenciador se passava uma espécie de reality show. Havia uma produção intensa de conteúdo para redes sociais, praticamente 24 horas (por dia), aliada ao fato de que havia monetização. Isso gerava diferentes formas de receita financeira para os acusados. É inquestionável a existência de uma relação de trabalho", contou o procurador do Trabalho Flávio Gondim, que conduz o inquérito, hoje com mais de 2 mil páginas.

"Fizemos contato com pessoas que conheciam a rotina da casa, ex-funcionários, profissionais (...). Ouvimos também a coordenação de duas escolas. Alguns depoimentos indicaram situações pontuais em que os adolescentes ficaram muitos dias afastados do ambiente escolar, cerca de 40 ou 50 dias fora de João Pessoa. O que percebi foi uma tentativa de naturalizar a situação", afirmou o procurador.

"Pelos fatos já apurados, não há como negar que há exploração do trabalho infantil. A erotização e o fato de haver a 'monetização' já é suficiente para caracterizar um quadro de exploração sexual. Quando você tem o aliciamento em outra cidade, o deslocamento, o alojamento, mediante fraude, ou até aproveitamento de situação de vulnerabilidade da criança ou do adolescente, a gente pode pensar também no tráfico de pessoas. Tudo isso está sendo apurado", disse Gondim.

"Isso alerta para a importância do papel da sociedade em denunciar. Fazemos um apelo. A sociedade brasileira precisa se engajar. Graças à denúncia, conseguimos apurar e ter um vasto material que demonstra a gravidade das inúmeras violações trabalhistas e aos direitos humanos. Pela complexidade do caso e por envolver crianças e adolescentes, o procedimento está sob sigilo. Outras medidas estão sendo tomadas e no momento oportuno serão informadas a toda a sociedade", ressaltou o procurador.

O MPT-PB apura a possível ocorrência de pelo menos três irregularidades trabalhistas:

- trabalho infantil digital, com a gravação intensa de vídeos diários direcionados por Hytalo;

- exploração sexual, uma das piores formas de trabalho infantil,

- tráfico de pessoas, por indícios de aliciamento em outra cidade, deslocamento, alojamento, privação de liberdade e ameaças às crianças.

A partir dessa apuração, o MPT-PB instaurou mais duas investigações trabalhistas sobre Hytalo. "Os depoimentos colhidos ao longo da investigação sobre trabalho infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes relatavam a possível existência de outros ilícitos trabalhistas. As informações prestadas pelas testemunhas foram devidamente documentadas e foram abertas duas novas investigações. Uma apura possível ocorrência de assédio sexual contra funcionários e a outra apura possível ocorrência de assédio moral, maus-tratos e atos de violência física também contra funcionários", afirmou Gondim.