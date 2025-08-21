Juros futuros sobem com maior percepção de risco sobre o Brasil diante de noticiário local

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam em alta nesta quinta-feira, com ganhos mais acentuados nos contratos de prazos mais longos, conforme o mercado elevou os prêmios de risco sobre o Brasil na esteira de um noticiário político e econômico que alimentou preocupação com as perspectivas para o país.

No fim da tarde, a taxa do Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,085%, ante o ajuste de 14,033% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2028 marcava 13,43%, ante o ajuste de 13,359%.

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,77%, em alta de 13 pontos-base ante 13,637% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,92%, com ganho de 14 pontos ante 13,781%.

Nesta sessão, os investidores continuaram demonstrando receios com o impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos, principalmente depois de uma decisão judicial do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que gerou a percepção de piora nas relações dos dois países.

Dino determinou na segunda-feira que cidadãos brasileiros não podem ser afetados por leis estrangeiras relacionadas a atos cometidos no Brasil, indicando, na prática, que o ministro Alexandre de Moraes não poderá sofrer as consequências das sanções econômicas impostas por Washington a ele.

Os agentes financeiros avaliam que a decisão de Dino dificultou as tentativas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de negociar a tarifa de 50% imposta pelos EUA, e temem que uma resposta norte-americana possa afetar as operações de bancos nacionais.

Para além da questão comercial, outras notícias divulgadas nesta quinta também abalaram o mercado doméstico. Pela manhã, uma pesquisa Genial/Quaest mostrou Lula liderando todos os cenários eleitorais de 1º turno para 2026 e ampliando a vantagem sobre seus adversários no 2º turno.

De forma geral, os investidores projetam que um novo mandato do presidente possa colocar o país em uma trajetória fiscal ainda mais delicada, em meio a dúvidas sobre o comprometimento de Lula com o controle das contas públicas.

Os agentes ainda retomaram a preocupação com o projeto do governo que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$5.000. Mais cedo, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência da proposta por unanimidade.

O mercado também reagiu negativamente a uma fala de Lula destacando que aprovou o envio ao Congresso de um projeto de lei prevendo a distribuição, pelo governo federal, de gás de cozinha gratuito para 15,5 milhões de famílias.

"Movimento predominante de hoje ainda é local. São todas notícias velhas, mas a precificação (das taxas futuras) estava muito benigna. Então, foram feitos ajustes de magnitude, com base na renovação dos temores", disse Marcelo Bacelar, gestor de portfólio da Azimut Brasil Wealth Management.

Apesar de ter ficado mais de lado neste pregão, o cenário externo era outro impulso para as taxas dos DIs, na esteira dos ganhos dos rendimentos dos Treasuries. O rendimento do Treasury de dois anos -- que reflete apostas para os rumos das taxas de juros de curto prazo -- tinha alta de 5 pontos-base, a 3,792%.

Os mercados globais aguardam ansiosamente por discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio econômico de Jackson Hole, evento promovido pelo banco central dos EUA, na sexta-feira, quando buscarão sinais sobre os próximos passos da política monetária norte-americana.

Em meio à espera, operadores reduziram nesta quinta as apostas de que o Fed retomará os cortes da taxa de juros em sua próxima reunião, em setembro. No momento, dados da LSEG mostram 70% de chance de uma redução de 0,25 ponto percentual, contra 84% no dia anterior.

Os agentes foram pegos de surpresa com uma pesquisa PMI, divulgada pela S&P Global, que mostrou que o setor industrial dos EUA saiu do território de contração e passou a expandir em agosto, o que indicou resiliência da maior economia do mundo e impulsionou os rendimentos dos títulos do país.