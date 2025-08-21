Corpo de jovem morto por PMs segue em SP; família pede ajuda com translado

O corpo de Jeferson de Sousa Santos, 23, morto por policiais militares em São Paulo, continua no IML (Instituto Médico Legal) Central mais de dois meses após o crime. A família dele vive em Alagoas e não tem condições de arcar com os custos do traslado do corpo.

O que aconteceu

A agricultora Micaele Soares, 26, irmã de Jeferson, disse que os custos são estimados em cerca de R$ 15 mil. Ao UOL, ela contou que vive em Craíbas (a cerca de 146 km de Maceió) e soube da morte do irmão quando recebeu a ligação do delegado responsável pelo caso.

Vídeos das câmeras corporais dos PMs mostram que o jovem, que vivia em situação de rua, estava rendido e chorou antes de ser assassinado com tiros de fuzil. O caso aconteceu no viaduto 25 de Março, no dia 13 de junho, na região central da capital.

Desde que soube da notícia minha ansiedade atacou, não consigo comer, mas tenho dois filhos para criar e tento ser forte. Nada justifica o que aconteceu, era meu único irmão homem, dói muito na alma. Micaele Soares

Micaele relatou que o irmão deixou Alagoas rumo a São Paulo em 2019, depois da morte da mãe. "Ele sonhava em ser jogador de futebol, chegou a participar de campeonatos locais. Depois da morte da nossa mãe, ele decidiu ir para São Paulo para trabalhar numa pizzaria, a gente apoiava. Ele disse que também fazia salgados para venda, mas depois acabou perdendo o emprego, caiu nas drogas e acabou nas ruas."

Os irmãos se falaram pela última vez em 26 de março. "Foi uma despedida, ele me perguntou como eu estava e disse: 'Eu estou bem, minha irmã, eu te amo, vou devolver o telefone aqui que é da moça'."

Uma pendência burocrática também atrasa a liberação do corpo: Jeferson nunca teve RG. Por isso, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), não foi possível que o reconhecimento dele fosse feito por impressões digitais. "Para viabilizar a confirmação genética, o NBB (Núcleo de Biologia e Biotecnologia), da SPTC (Superintendência de Polícia Técnico-Científica), está em tratativas para viabilizar a coleta de material dos familiares diretamente em Alagoas", disse a pasta, em nota enviada à reportagem.

Paralelamente, o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) conduz a investigação, já em fase final, e reuniu elementos que permitem identificar a vítima com alto grau de confiabilidade. A SSP afirmou que a equipe entrou em contato com a família, que foi encaminhada à Defensoria Pública de São Paulo para viabilizar o traslado do corpo.

A família estuda fazer uma vaquinha online se não conseguir apoio oficial. A Defensoria informou que acompanha o caso e avalia medidas judiciais para permitir que o corpo seja levado para Alagoas, além de uma ação de indenização. "Habilitamos a irmã de Jeferson como assistente da acusação na ação penal e estamos estudando formas de conseguir o traslado do corpo de forma gratuita, mas essa questão ainda não está resolvida. Sobre ação indenizatória ainda não houve propositura. Poderá haver esse tipo de ação a depender do desejo da família", afirmou o órgão em nota.

Advogado diz que Estado deve garantir atendimento integral às vítimas e familiares. "Desde a identificação e liberação do corpo até o direito ao luto e sepultamento. Qualquer falha nisso é omissão estatal passível de responsabilização", explica Gabriel Sampaio, diretor da ONG Conectas Direitos Humanos.

Para Sampaio, a demora no acesso ao corpo é forma de revitimização e deve ser encarada como violação grave de direitos humanos. Segundo ele, o caso de Jeferson se soma a um padrão de violações contra pessoas negras, pobres e periféricas, que representam 80% das vítimas de letalidade policial.

O especialista ressalta que tanto agentes públicos individualmente quanto o Estado podem ser responsabilizados. "Na esfera civil, cabe indenização pelos danos; na criminal, a responsabilização pessoal de quem praticou ou contribuiu para a violação."

Policiais viraram réus no caso

Câmeras corporais mostram homem em situação de de rua desarmado e chorando antes de ser morto Imagem: Reprodução

A Justiça de São Paulo aceitou as acusações do Ministério Público e tornou réus os dois policiais acusados de matar Jeferson. Alan Wallace dos Santos Moreira e Danilo Gehrinh respondem por homicídio com as qualificadoras de motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. No dia 22 de julho, a juíza Luciana Scorza determinou a prisão preventiva (que não há prazo) dos agentes. O advogado deles disse à reportagem no início desse mês que buscará demonstrar que eles agiram em legítima defesa.

Segundo a denúncia do MP, Moreira e Gehrinh teriam estacionado a viatura quando viram o jovem descendo de uma árvore, em estado supostamente ''alterado''. Jeferson teria dito seu nome e falado que era procurado por estupro e agressão. Depois disso, os militares o levaram para uma área de pouca visibilidade, atrás de uma pilastra, para iniciar as agressões.

Moreira, então, efetuou três disparos de fuzil contra a vítima. Gehrinh, por sua vez, teria tentado obstruir as imagens de sua câmera corporal, apontou a investigação, em uma ''tentativa deliberada de dificultar a responsabilização''. De acordo com o boletim de ocorrência, moradores do outro lado da rua relataram não ter testemunhado a ação.

Jeferson foi levado ao pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, mas não sobreviveu. Segundo a perícia realizada, ao qual o UOL teve acesso, ele foi atingido na cabeça, no braço direito, no abdômen e também nas costas.

Logo após o crime, os PMs alegaram que o jovem teria tentado pegar a arma de um deles. A gravação analisada pela Corregedoria, no entanto, revelou que ele estava com as mãos para trás do corpo durante a abordagem e ''tranquilo'.

A PM afirmou que prisão dos agentes ocorreu após ficar comprovada a execução. Em nota, a corporação afirma que "não tolera excessos ou desvios e que os policiais responderão nas esferas disciplinares e judiciais".