Johnson & Johnson investirá US$2 bi para impulsionar produção nos EUA

21/08/2025 07h30

(Reuters) - A Johnson & Johnson se comprometeu a investir US$2 bilhões na Carolina do Norte nesta quinta-feira para expandir a presença da fabricante de medicamentos nos Estados Unidos, à medida que possíveis taxas de importação de medicamentos do governo do presidente Donald Trump se aproximam.

A J&J disse que planeja construir uma nova instalação na fábrica da Fujifilm Diosynth, sediada em Tóquio, em Holly Springs, Carolina do Norte, nos próximos 10 anos.

A expansão criará cerca de 120 novos empregos, informou a farmacêutica.

(Reportagem de Mariam Sunny em Bengaluru; edição de Rashmi Aich)

