Topo

Notícias

Itália prende ucraniano por ataques ao gasoduto Nord Stream, dizem promotores alemães

21/08/2025 08h20

Por Rachel More

BERLIM (Reuters) - A polícia italiana prendeu um homem ucraniano suspeito de coordenar os ataques aos gasodutos Nord Stream, disse a procuradoria da Alemanha na quinta-feira, acrescentando que ele seria levado a um juiz alemão após ser transferido.

Visto pela Rússia e pelo Ocidente como um ato de sabotagem, ninguém jamais assumiu a responsabilidade pelas explosões que danificaram gravemente os gasodutos que transportam gás da Rússia para a Europa em setembro de 2022, marcando uma grande escalada no conflito na Ucrânia e aumentando a crise de fornecimento de energia no continente.

O suspeito, identificado apenas como Serhii K. de acordo com as leis de privacidade alemãs, fazia parte de um grupo de pessoas que colocaram dispositivos nos gasodutos perto da ilha dinamarquesa de Bornholm em setembro de 2022, segundo um comunicado da procuradoria.

Ele e seus cúmplices partiram de Rostock, na costa nordeste da Alemanha, para realizar o ataque, informou o comunicado, acrescentando que a embarcação deles foi alugada de uma empresa alemã com a ajuda de documentos de identidade falsos por meio de intermediários.

As autoridades agiram com base em um mandado de prisão europeu contra o suspeito, que enfrenta acusações de conluio para causar uma explosão, sabotagem anticonstitucional e destruição de construções.

Policiais o prenderam durante a noite na província de Rimini, na costa adriática da Itália, segundo a nota dos promotores alemães.

(Reportagem de Rachel More em Berlim e Gavin Jones)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Britânica que ostenta recorde de pessoa mais velha do mundo completa 116 anos

Lula lidera em cenários de 1º turno e abre distância sobre adversários no 2º turno, mostra Genial/Quaest

Itália prende ucraniano por ataques ao gasoduto Nord Stream, dizem promotores alemães

Uganda anuncia acordo com EUA para receber migrantes

Nova classificação científica revela quatro espécies de girafa

PF indicia Bolsonaro e Eduardo por coação e impõe restrições a Malafaia

Os destaques das mensagens do celular de Bolsonaro

Genial/Quaest: cresce pressão para Bolsonaro apoiar outro nome; bolsonaristas preferem Michelle

Itália prende ucraniano suspeito de sabotar gasodutos russos

Suspeitos de fraude, donos da Camisaria Colombo são alvos de prisão

Alckmin minimiza perda de valor de mercado dos bancos e elogia Dino