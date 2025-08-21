Topo

Irã realiza exercícios militares após grandes perdas na guerra com Israel

21/08/2025 10h23

DUBAI (Reuters) - O Irã lançou na quinta-feira seus primeiros exercícios militares individuais desde a guerra de junho com Israel, informou a mídia estatal, buscando reafirmar uma imagem de força após sofrer pesadas perdas.

Unidades navais das Forças Armadas regulares do Irã dispararam mísseis e drones contra alvos em águas abertas no Oceano Índico durante o exercício "Poder Sustentável 1404", informou a televisão estatal.

"Esses exercícios ocorrem cerca de um mês após o exercício Irã-Rússia chamado Casarex 2025, realizado nas águas do norte do Irã (Mar Cáspio). Os exercícios 'Poder Sustentável'... estão nas águas do sul do Irã", disse a TV estatal.

Israel atacou o Irã em uma guerra aérea de 12 dias, à qual os Estados Unidos se juntaram brevemente, atingindo as principais instalações nucleares e matando comandantes militares e cientistas nucleares.

Israel destruiu amplamente as defesas aéreas do Irã durante a guerra e acredita-se que grande parte de seu estoque de armas balísticas tenha sido danificada pelos ataques israelenses.

Desde então, a República Islâmica tem dito que está pronta para combater qualquer ataque futuro.

"Qualquer nova aventura do inimigo será enfrentada com um forte tapa", disse o Ministério da Defesa em um comunicado na quinta-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou atacar o Irã novamente se o país reativar as instalações nucleares, incluindo as usinas de enriquecimento de urânio.

Teerã suspendeu as negociações com Washington que tinham o objetivo de conter as ambições nucleares do país após os ataques aéreos de Israel e dos EUA. O Irã nega qualquer intenção de desenvolver bombas atômicas.

O Irã acredita que o momento para negociações nucleares "efetivas" com os EUA ainda não chegou, disse seu principal diplomata na quarta-feira, embora Teerã não tenha cortado completamente a cooperação com o órgão de vigilância nuclear da ONU.

(Reportagem de Elwely Elwelly)

