INSS: Gonet pede que Toffoli deixe comando de inquérito, hoje paralisado

Do UOL, em Brasília e em São Paulo

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) que o ministro Dias Toffoli deixe de ser relator do inquérito sobre as fraudes no INSS.

O que aconteceu

O pedido por Gonet foi feito na noite da noite da última segunda. A informação foi revelada pelo Estadão e confirmada pelo UOL.

No pedido, Gonet nega que haja prevenção de Toffoli para o caso. A chamada prevenção existiria se o ministro tivesse atuado em processos anteriores relacionados ao inquérito sobre as fraudes no INSS.

Ontem, Toffoli enviou a solicitação à presidência do STF. Agora, caberá a ela decidir se outro ministro assumirá ou não a relatoria do caso.

Procedimento sigiloso aberto em 10 de junho interrompeu avanços do caso. À época, Toffoli solicitou cópias de todas as investigações relativas às fraudes do INSS para avaliar sua competência no caso. Na prática, isso levou os investigadores a paralisarem seus trabalhos no inquérito.

Inquérito derrubou cúpula do INSS

A investigação atinge o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto e outros quatro dirigentes. Como revelou o UOL, a PF identificou que três servidores do órgão receberam, por meio de intermediários, R$ 17,5 milhões de CNPJs investigados por envolvimento no esquema de fraudes com aposentados.

Para os investigadores, esse montante seria propina. A PF não acusou Stefanutto de receber propina, apenas os demais dirigentes que atuaram com ele para liberar descontos em folha de entidades suspeitas de fraudes. Stefanutto nega as acusações da investigação e disse em entrevista à Folha de S.Paulo que nenhum ato seu foi tomado para receber "agrados".