INSS de agosto começa a ser pago na próxima semana; confira as datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário oficial de pagamentos referentes a agosto de 2025. A liberação seguirá o número final do benefício (desconsiderando o dígito após o traço), mantendo o formato já praticado para assegurar mais organização e previsibilidade no processo.

O que aconteceu

Quem recebe até um salário mínimo terá os valores creditados entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já os aposentados e pensionistas com renda acima do piso nacional terão os depósitos efetuados entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS movimenta mais de 40 milhões de repasses mensais. Desses, aproximadamente 28,2 milhões destinam-se a segurados que recebem até o mínimo, enquanto cerca de 12,3 milhões vão para aqueles com rendimentos superiores.

Para confirmar a data correta de pagamento, o beneficiário deve observar o penúltimo dígito do número do benefício, sem considerar o dígito verificador. Outras consultas podem ser realizadas no site ou aplicativo Meu INSS, com login pelo Gov.br utilizando CPF e senha cadastrada.

Em caso de dúvidas, também é possível entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte por atendentes em horário comercial.

O aplicativo e o site do Meu INSS ainda permitem acessar o extrato de pagamento, verificar dados cadastrais e utilizar outros serviços disponíveis por meio da ferramenta de pesquisa.

Calendário de créditos -- até um salário mínimo

Final 1: 25 de agosto

Final 2: 26 de agosto

Final 3: 27 de agosto

Final 4: 28 de agosto

Final 5: 29 de agosto

Final 6: 1º de setembro

Final 7: 2 de setembro

Final 8: 3 de setembro

Final 9: 4 de setembro

Final 0: 5 de setembro

Calendário de créditos -- acima de um salário mínimo