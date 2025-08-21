Crimes atribuídos pela PF a Bolsonaro e Eduardo têm penas de até 12 anos

A PF indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por suspeita de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Os crimes atribuídos pela corporação ao dois somam penas de até 12 anos de prisão.

O que diz o Código Penal sobre os crimes

Coação no curso do processo (art. 344): pune quem usa ameaça ou violência para constranger autoridades ou envolvidos em investigações e julgamentos.

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L): prevê reclusão para quem tenta, com violência ou grave ameaça, impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais.

Eduardo está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro e atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais. O objetivo seria beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado, dentre outros crimes.

Investigados tinham "ciência prévia" das ações dos EUA, conforme o relatório. "Verifica-se que os investigados não só tinham ciência prévia das ações que estavam por vir, como atuaram de forma coordenada, em unidade de desígnios, para concretização de sanções por governo estrangeiro contra o Estado brasileiro", diz o documento.

O presidente dos EUA, Donald Trump, relacionou a sobretaxa a produtos brasileiros ao processo que Bolsonaro sofre no STF. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi sancionado com base na Lei Magnitsky pelo governo americano por suposta "campanha de censura" e "perseguição política".

A incidência do crime previsto no art. 344 do Código Penal Brasileiro se perfaz em razão de identificação de condutas direcionadas a interferir na Ação Penal n. 2668 - STF, processo em curso no Supremo Tribunal Federal, no qual, conforme mencionado, JAIR MESSIAS BOLSONARO consta como réu.

Já a incidência do crime previsto no art. 359-L do Código Penal Brasileiro se perfaz em razão de as condutas excederem o contexto da Ação Penal n. 2668 - STF, uma vez que buscam atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o Supremo Tribunal Federal e, até mesmo, o Congresso Nacional Brasileiro, objetivando subjugá-las a interesses pessoais e específicos vinculados aos réus julgados no âmbito da mencionada Ação Penal. Trechos do relatório da PF

PF também afirma que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares. Ele ativou um novo celular e enviou vídeos no WhatsApp para listas de transmissão com deputados, senadores e aliados, mesmo proibido de usar redes sociais. As provas coletadas ainda incluem mensagens em que Bolsonaro orienta terceiros a publicarem vídeos e mensagens.

Corporação diz que pai e filho usaram sanções dos EUA para pressionar o STF. O relatório afirma que Jair e Eduardo Bolsonaro atuaram em conjunto para constranger ministros e outros órgãos, utilizando medidas do governo americano como instrumento de intimidação.

Eduardo condicionou retirada das sanções à aprovação de anistia. Em viagem ao exterior, o deputado anunciou em redes sociais que as restrições só cairiam se o Congresso aprovasse uma "anistia ampla, geral e irrestrita".

Relatório final diz que Bolsonaro transferiu dinheiro para Eduardo manter a atuação nos EUA. De acordo com as investigações, os recursos foram enviados de forma reiterada e fracionada para evitar mecanismos de controle legal, totalizando R$ 111 mil. A PF diz que Bolsonaro admitiu o envio de R$ 2 milhões ao filho em maio, mas omitiu os outros repasses.

Moraes deu prazo de 48 horas para a defesa de Bolsonaro prestar esclarecimentos sobre o documento de pedido de asilo político encontrado no celular do ex-presidente. Após receber o relatório de indiciamento, ele enviou o caso para a PGR (Procuradoria-Geral da República).

O que dizem os citados

Eduardo chama indiciamento de "delirante". Após a divulgação do relatório, Eduardo Bolsonaro negou que sua atuação nos Estados Unidos tivesse como objetivo interferir em processos no Brasil. Em nota, afirmou que buscava "restabelecer as liberdades individuais no país" e classificou o indiciamento da PF como "absolutamente delirante". O deputado também disse que as conversas citadas eram "absolutamente normais, entre pai e filho e seus aliados", e que se seu "crime for lutar contra a ditadura brasileira", declarava-se "culpado de antemão".

A defesa de Jair Bolsonaro sustenta que o ex-presidente não praticou atos para promover golpe de Estado. Em manifestações anteriores no STF, os advogados negaram que ele tenha articulado fuga ou descumprido cautelares. No despacho, Moraes registrou falas do ex-presidente em que ele teria classificado o uso de tornozeleira como "humilhação" e negado intenção de fuga. Já em nota pública, seus advogados afirmaram ter recebido as medidas com "surpresa e indignação", ressaltando que Bolsonaro "sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário".

Próximos passos

O relatório final da PF foi encaminhado à PGR. O órgão terá de decidir se apresenta ou não denúncia contra pai e filho ao STF.

Se a PGR oferecer denúncia, caberá ao STF analisar o recebimento. Nessa hipótese, pai e filho passariam da condição de indiciados para réus em ação penal. O processo seguiria com instrução, coleta de provas e, ao final, julgamento.

PGR pode pedir arquivamento do inquérito. Caso o órgão entenda que não há elementos suficientes, poderá pedir o arquivamento do inquérito. O STF precisa homologar eventual arquivamento ou determinar diligências adicionais.

* Com informações da Reuters e Agência Estado e matérias publicadas em 20/08/2025, 20/08/2025, 21/08/2025, 21/08/2025 e 21/08/2025.