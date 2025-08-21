Índice de Xangai fecha em máxima de uma década com alta de fintechs e stablecoins

XANGAI (Reuters) - As ações da China avançaram nesta quinta-feira, com o índice de referência de Xangai fechando no nível mais alto de uma década, impulsionado por ganhos em ações de fintechs e stablecoins depois que uma matéria da Reuters sinalizou grande mudança na postura de Pequim em relação aos ativos digitais.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,13%, marcando o maior nível de fechamento desde agosto de 2015, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,39%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,24%.

As ações de fintechs e de stablecoins ficaram entre as maiores altas depois que a Reuters informou, citando fontes, que a China está considerando permitir o uso de stablecoins sustentadas em iuanes pela primeira vez para impulsionar a adoção de sua moeda globalmente.

O plano da China para o uso de stablecoins, se aprovado, marcará uma grande mudança em sua abordagem em relação aos ativos digitais. O país proibiu o comércio e a mineração de criptomoedas em 2021 devido a preocupações com a estabilidade do sistema financeiro.

O índice CSI Fintech Theme avançou 0,78%, enquanto a Brilliance Technology Co saltou 12,59% e a Tansun Technology Co deu um salto de 4,75%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,65%, a 42.610 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,24%, a 25.104 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,13%, a 3.771 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,39%, a 4.288 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,37%, a 3.141 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,43%, a 23.962 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,27%, a 4.230 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 1,13%, a 9.019 pontos.

(Reportagem da redação de Xangai)