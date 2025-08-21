Índia e Rússia concordam em fortalecer laços comerciais após reunião em Moscou

MOSCOU (Reuters) - A Índia e a Rússia concordaram em fortalecer os laços comerciais nesta quinta-feira, quando seus ministros das Relações Exteriores se reuniram em Moscou, dando poucos indícios de que as pesadas tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, à Índia pela compra de petróleo russo, poderiam atrapalhar suas relações.

Os produtos indianos enfrentam tarifas adicionais dos EUA de até 50%, entre as mais altas impostas por Washington, devido ao aumento das compras de petróleo russo por Nova Délhi.

Os países ocidentais que boicotam o petróleo russo dizem que as compras da Índia estão ajudando a financiar a guerra de Moscou na Ucrânia. Mas Nova Délhi afirma que suas compras são transações puramente comerciais e acusa os EUA e a União Europeia de dois pesos e duas medidas, observando que eles próprios mantêm um comércio significativo com Moscou.

"Temos bons resultados na cooperação no setor de hidrocarbonetos, no fornecimento de petróleo russo para o mercado indiano. E temos interesse mútuo em implementar projetos conjuntos para a extração de recursos energéticos, inclusive na Federação Russa - no Extremo Oriente e na plataforma do Ártico", disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em uma coletiva de imprensa conjunta com o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar.

Jaishankar disse que as relações entre os dois países estavam entre as mais estáveis das principais nações do mundo desde a Segunda Guerra Mundial, referindo-se a uma estreita amizade que remonta aos dias da União Soviética.

Os dois países reafirmaram sua ambição de expandir o comércio bilateral, inclusive aumentando as exportações da Índia para a Rússia, disse Jaishankar, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Índia.

(Reportagem de Dmitry Antonov e CK Nayak. Redação de Lucy Papachristou)