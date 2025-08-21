Incêndio atinge cobertura de prédio em construção no centro de São Paulo
Um incêndio atingiu na manhã de hoje a cobertura de um prédio em construção no bairro Santa Cecília, região central de São Paulo.
O que aconteceu
Edifício fica localizado na rua Tupi, no cruzamento com a avenida São João. Sete viaturas do Corpo de Bombeiros atuam para conter as chamas.
Não há vítimas no local, segundo os bombeiros. A ocorrência está em andamento.
Fumaça preta pode ser vista a quilômetros de distância do prédio. Nas redes sociais, pessoas compartilharam fotos e vídeos do incêndio.
Ainda não há informações do que causou o incidente. Mas segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas estão próxima da caldeira do prédio.
Por volta das 13h20 ainda havia fogo no local.