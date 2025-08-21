Topo

Notícias

Incêndio atinge cobertura de prédio em construção no centro de São Paulo

Incêndio atinge prédio no centro de São Paulo - Reprodução/Record
Incêndio atinge prédio no centro de São Paulo Imagem: Reprodução/Record
do UOL

Do UOL, em São Paulo

21/08/2025 13h29

Um incêndio atingiu na manhã de hoje a cobertura de um prédio em construção no bairro Santa Cecília, região central de São Paulo.

O que aconteceu

Edifício fica localizado na rua Tupi, no cruzamento com a avenida São João. Sete viaturas do Corpo de Bombeiros atuam para conter as chamas.

Não há vítimas no local, segundo os bombeiros. A ocorrência está em andamento.

Fumaça preta pode ser vista a quilômetros de distância do prédio. Nas redes sociais, pessoas compartilharam fotos e vídeos do incêndio.

Ainda não há informações do que causou o incidente. Mas segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas estão próxima da caldeira do prédio.

Por volta das 13h20 ainda havia fogo no local.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Ministério da Saúde de Gaza rejeita pedido de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

INSS: Gonet pede que Toffoli deixe comando de inquérito, hoje paralisado

Manchester City empresta meia Claudio Echeverri ao Bayer Leverkusen

Ministro defende cronograma da COP e diz e que todas delegações terão leitos disponíveis

Unica elogia escolha de novos diretores da ANP e da Aneel

Procuradora-geral de Nova York recorrerá de decisão que anula multa milionária contra Trump

Incêndio atinge cobertura de prédio em construção no centro de São Paulo

Ministério da Saúde de Gaza rejeita apelo de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

Ministro da Segurança de Buenos Aires acusa Conmebol de atrasar suspensão de jogo

Muro invisível: manobra tenta conter colapso de praia em Balneário Camburiú

Pai entra em escorregador de escola, fica preso e é resgatado por bombeiros