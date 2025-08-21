Imaginem o quanto um 4º mandato iria incomodar a oposição, diz Lula em SP

Topo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reiterou nesta quinta-feira, 21, que deverá se candidatar à reeleição na eleição presidencial do ano que vem. Lula costuma dizer que decidirá sobre a participação após avaliação da saúde dele. Para apoiadores em Sorocaba (SP), o petista pediu que eles imaginassem o quanto a oposição ficaria incomodada se ele tivesse um quarto mandato à frente do Planalto.

"Se preparem para a seguinte questão. Um mandato do Lula incomodou muita gente, dois mandatos incomodou muito mais, três mandatos muito, muito mais. Imagina se tiver o quarto mandato, como é que eles vão ficar incomodados", disse Lula.

Uma pesquisa do instituto Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (23) mostrou que Lula tem vantagem sobre todos os potenciais adversários da direita em cenários de segundo turno. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a vantagem é de oito pontos porcentuais.

Sobre a sua saúde, Lula disse que possui, hoje aos 79 anos, uma melhor resistência física do que quando tinha 65 anos e deixou a Presidência em 2010, no término do segundo mandato.

"Eu vou fazer 80 anos em outubro, e eu digo para todo mundo aqui que, hoje, eu tenho mais resistência física do que quando eu tinha 65 anos de idade. Hoje, eu consigo andar 30 minutos a seis quilômetros por hora, e 30 minutos a oito quilômetros por hora, sem cansar", afirmou o presidente.

Nesta quinta, o presidente entregou 400 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) em Sorocaba. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os veículos vão beneficiar 400 municípios e integram os investimentos do Novo PAC Saúde.

