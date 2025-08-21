iFood se une a Mottu para atrair mais entregadores

SÃO PAULO (Reuters) - O iFood e a plataforma de locação de motos Mottu firmaram parceria para facilitar o acesso de entregadores à locação de motos em todo o Brasil e permitir uma aceleração do crescimento das duas companhias.

Por meio da parceria, anunciada nesta quinta-feira, os entregadores ligados a ambas as empresas terão acesso facilitado a motos econômicas, com até 20% de desconto na caução e condições diferenciadas para iniciar ou renovar o contrato, a partir de setembro.

Dependendo do volume de entregas, os entregadores que atuarem em ambas as plataformas poderão receber uma receita extra de até R$350 por mês.

Segundo Thiago Viana, diretor sênior de inovação do iFood, a iniciativa vai "acelerar a expansão da base de entregadores e reduzir os custos de retenção".

Há um ano, o iFood tinha cerca de 310 mil entregadores no Brasil e agora conta com cerca de 450 mil, sendo, portanto, fundamental para a empresa o aumento contínuo dessa base, disse Viana.

Já a Mottu quase dobrou de tamanho em um ano. Há cerca de 12 meses, a empresa contabilizava em torno de 70 mil motos alugadas no país, e hoje conta com cerca de 130 mil.

Segundo Trajano Rocha, diretor financeiro da empresa, a meta no longo prazo é chegar a 1 milhão de motos.

(Reportagem de Luciana Magalhaes; )